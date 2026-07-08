Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzü görülecek. Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç) ile Antalya’nın batı ve doğu iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: 31°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

Antalya: 33°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)



