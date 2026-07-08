Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Temmuz 2026 hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde iki farklı hava dalgası aynı anda etkili olacak; 15 ilde kuvvetli sağanak yağış beklenirken; Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde sıcaklık artacak
Özellikle Doğu Anadolu'nun belirli kesimlerinde yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetleneceği bildirildi.
MARMARA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Temmuz 2026 hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde iki farklı hava dalgası aynı anda etkili olacak; 15 ilde kuvvetli sağanak yağış beklenirken; Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde ise sıcaklık rekoru kırılması tahmin ediliyor.
Bursa: 32°C (Parçalı bulutlu)
Çanakkale: 33°C (Parçalı bulutlu)
İstanbul: 30°C (Parçalı bulutlu)
Kırklareli: 32°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
EGE
Az bulutlu ve açık bir hava dalgasının etkili olması bekleniyor.
Denizli: 36°C (Az bulutlu ve açık)
İzmir: 34°C (Az bulutlu ve açık)
Manisa: 35°C (Az bulutlu ve açık)
Muğla: 34°C (Az bulutlu ve açık)
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzü görülecek. Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç) ile Antalya’nın batı ve doğu iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 31°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Antalya: 33°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Burdur: 31°C (Parçalı bulutlu)
Hatay: 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
İÇ ANADOLU
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çankırı: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Konya: 29°C (Parçalı bulutlu)
BATI KARADENİZ REGİONU
Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.
Bolu: 26°C (Parçalı ve az bulutlu)
Düzce: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kastamonu: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Zonguldak: 25°C (Parçalı ve az bulutlu)
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu; Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya: 31°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Rize: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Samsun: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Trabzon: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kuzeyi ile Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Erzurum: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Van: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Kars: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli)
Malatya: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, bölge genelinde yüksek sıcaklıkların etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Mardin: 35°C (Parçalı bulutlu)
Siirt: 35°C (Parçalı bulutlu)
Şanlıurfa: 39°C (Parçalı ve az bulutlu)