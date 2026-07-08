Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Temmuz 2026 hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde iki farklı hava dalgası aynı anda etkili olacak; 15 ilde kuvvetli sağanak yağış beklenirken; Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde sıcaklık artacak

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı - Resim: 1

Özellikle Doğu Anadolu'nun belirli kesimlerinde yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetleneceği bildirildi.

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Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı - Resim: 2

MARMARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Temmuz 2026 hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde iki farklı hava dalgası aynı anda etkili olacak; 15 ilde kuvvetli sağanak yağış beklenirken; Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde ise sıcaklık rekoru kırılması tahmin ediliyor.

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Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı - Resim: 3

Bursa: 32°C (Parçalı bulutlu)
Çanakkale: 33°C (Parçalı bulutlu)
İstanbul: 30°C (Parçalı bulutlu)
Kırklareli: 32°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı - Resim: 4

EGE 
Az bulutlu ve açık bir hava dalgasının etkili olması bekleniyor.

Denizli: 36°C (Az bulutlu ve açık)
İzmir: 34°C (Az bulutlu ve açık)

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Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı - Resim: 5

Manisa: 35°C (Az bulutlu ve açık)
Muğla: 34°C (Az bulutlu ve açık)

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Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı - Resim: 6

AKDENİZ 
Parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzü görülecek. Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç) ile Antalya’nın batı ve doğu iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: 31°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Antalya: 33°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı - Resim: 7

Burdur: 31°C (Parçalı bulutlu)
Hatay: 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı - Resim: 8

İÇ ANADOLU 
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çankırı: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı - Resim: 9

Eskişehir: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Konya: 29°C (Parçalı bulutlu)

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Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı - Resim: 10

BATI KARADENİZ REGİONU
Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Bolu: 26°C (Parçalı ve az bulutlu)
Düzce: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı - Resim: 11

Kastamonu: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Zonguldak: 25°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ 
Parçalı ve çok bulutlu; Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya: 31°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Rize: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı - Resim: 13

Samsun: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Trabzon: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı - Resim: 14

DOĞU ANADOLU 
Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kuzeyi ile Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Erzurum: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

Van: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı - Resim: 15

Kars: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli)
Malatya: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı - Resim: 16

GÜNEYDOĞU ANADOLU 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, bölge genelinde yüksek sıcaklıkların etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Mardin: 35°C (Parçalı bulutlu)

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Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı - Resim: 17

Siirt: 35°C (Parçalı bulutlu)
Şanlıurfa: 39°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Hava durumu sağanak yağış hava sıcaklığı