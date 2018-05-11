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Meteoroloji saat verdi: 19:00 itibariyle...

İstanbul'da saat 19:00 itibariyle gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağış gece yarısına kadar devam edecek.

Meteoroloji saat verdi: 19:00 itibariyle...

Meteoroloji'de yer alan veriler İstanbul üzerindeki yağmur bulutlarını gösteriyor. İstanbul'da saat 19:00 itibariyle gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağış gece yarısına kadar devam edecek.

SAKARYA VE KOCAELİ'DE SAĞANAK
 
Sakarya ve Kocaeli'nin bazı ilçelerinde kuvvetli ve  gök gürültülü sağanak bekleniyor. 
 
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı  Merkezi'nden yapılan açıklamada, son radar verileri ve yapılan değerlendirmelere  göre,  gelecek 3 saat boyunca Sakarya geneli ile Kocaeli merkez, Gölcük,  Başiskele ve Kartepeilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak  beklendiği belirtildi.
 
Açıklamada, yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su  baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması talep  edildi.

(Vatan)

Etiketler; #meteoroloji #istanbul hava durumu #sağanak yağış
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