Meteoroloji saat verdi: O illerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Eylül 2026 Salı gününe ilişkin güncel hava durumu raporunu paylaştı.
Yeni değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Tokat'ın kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi beklenirken; Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu’yu kapsayan geniş bir hatta saatteki hızı 60 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
5 BÖLGE İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde yükselişe geçerken, rüzgar birçok bölgede sert esintilerle hayatı olumsuz etkileyebilir:
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometreye (kuvvetli) ulaşması bekleniyor.
Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL HAVA DURUMU
İstanbul (27°C): Parçalı ve az bulutlu; rüzgarın kentin güney kıyılarında zaman zaman sert esmesi bekleniyor.
Ankara (25°C): Az bulutlu ve açık, mevsim normallerinde sakin bir gün yaşanıyor.
İzmir (34°C): Az bulutlu ve açık; kentin kuzey ilçelerinde sert kuzeyli rüzgarlar hissediliyor.
BÖLGELERE GÖRE 8 EYLÜL 2026 İL İL HAVA TAHMİNİ
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim; güney ve batı kesimlerde sert poyraz etkili.
İstanbul: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bursa: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çanakkale: 28°C (Az bulutlu, kuvvetli rüzgarlı)
Kırklareli: 27°C (Az bulutlu)
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve güneşli hava sürüyor; Kuzey Ege kıyı şeridinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.
İzmir: 34°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 33°C (Az bulutlu ve açık)
Muğla: 34°C (Az bulutlu ve açık)
Uşak: 29°C (Az bulutlu ve açık)
AKDENİZ BÖLGESİ
Güneşli ve sıcak hava hakimiyetini korurken, iç kesimlerde kuvvetli hava akımları görülecek.
Antalya: 38°C (Az bulutlu ve açık)
Adana: 37°C (Az bulutlu ve açık)
Hatay: 33°C (Az bulutlu ve açık)
Burdur: 32°C (Az bulutlu)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Genelinde açık ve az bulutlu gökyüzü beklenirken, bölgenin güneydoğu hattında rüzgar hızını artırıyor.
Ankara: 25°C (Az bulutlu ve açık)
Eskişehir: 27°C (Az bulutlu ve açık)
Konya: 25°C (Az bulutlu ve açık)
Nevşehir: 23°C (Az bulutlu ve açık)
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu; Sinop çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri var.
Sinop: 27°C (Parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Düzce: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Bolu: 25°C (Parçalı bulutlu)
Zonguldak: 24°C (Parçalı bulutlu)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Kıyı kesimlerde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor; Rize için yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Samsun: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Trabzon: 23°C (Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Rize: 23°C (Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı)
Amasya: 25°C (Parçalı bulutlu)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu; bölgenin batısında sert kuzeyli rüzgarlar bekleniyor.
Malatya: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
Van: 23°C (Parçalı bulutlu)
Erzurum: 20°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
Kars: 18°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde açık, güneşli ve kuru sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.
Diyarbakır: 33°C (Az bulutlu ve açık)
Şanlıurfa: 33°C (Az bulutlu ve açık)
Gaziantep: 32°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 31°C (Az bulutlu ve açık)