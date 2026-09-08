Meteoroloji saat verdi: O illerde yaşayanlar dikkat!

Yeni değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Tokat'ın kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi beklenirken; Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu’yu kapsayan geniş bir hatta saatteki hızı 60 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.