Meteoroloji saat verdi: Yarın öğleden sonra fırtına ve sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin kapsamlı bir rapor yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Muğla için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada yağışların etkili olacağı saatler ve bölgeler detaylandırıldı. Buna göre yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı, Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Özellikle kıyı ilçelerde yağışların yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Batı hattındaki yağışlı sistem, Muğla'da ise farklı bir zaman diliminde etkisini artıracak. Muğla çevrelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

HORTUM VE SEL RİSKİNE DİKKAT

Meteoroloji, beklenen şiddetli yağışlarla birlikte oluşabilecek risklere karşı vatandaşları ve yetkilileri uyardı. Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.