Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine ve son değerlendirmelerine göre 3 Ekim 2026 Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır...

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine ve son değerlendirmelerine göre 3 Ekim 2026 Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır:

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Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak! - Resim: 2

Batı ve Orta Karadeniz: Sinop, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Zonguldak, Düzce ve Bolu çevrelerinde aralıklı sağanak geçişleri.

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Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak! - Resim: 3

Doğu Karadeniz (Kıyılarda Kuvvetli): Rize (özellikle doğusu) ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak; Trabzon ve Giresun çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak.

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Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak! - Resim: 4

Akdeniz Bölgesi: Doğu Akdeniz genelinde (Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş) aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak; Antalya'nın doğu ve batı kesimleri ile Burdur çevrelerinde yerel geçişler.

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Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak! - Resim: 5

Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya ve Van çevrelerinde aralıklı ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak.

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Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak! - Resim: 6

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Adıyaman çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak geçişleri.

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Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak! - Resim: 7

Marmara genelinde (İstanbul, Edirne, Tekirdağ) ve İç Anadolu’nun batısında yağışlı hava cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybederek yerini parçalı ve az bulutlu havaya bırakıyor. İstanbul’da cumartesi günü en yüksek sıcaklık 20°C civarında seyredecek.

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Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak! - Resim: 8

Meteoroloji’den Hafta Sonu Uyarısı: Yağışlı Sistem Doğuya Kayıyor, Çok Sayıda İlde Sağanak Sürüyor!

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Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak! - Resim: 9

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Ekim Cumartesi gününe ilişkin günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülürken; Marmara ve İç Anadolu’nun batısında hava açıyor.

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Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak! - Resim: 10

Ekim ayının ilk hafta sonuna girilirken cuma günü batı kesimleri vuran serin ve yağışlı hava kütlesi iç ve doğu kesimlere doğru kayıyor. Meteoroloji verilerine göre cumartesi günü yurdun batısında hava sakinleşirken, doğu ve güney hatlarında gök gürültülü sağanaklar gün boyu aralıklarla etkisini gösterecek.

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Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak! - Resim: 11

Doğu Karadeniz ve Akdeniz’de Kuvvetli Yağış Mesaisi

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Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak! - Resim: 12

Doğu Karadeniz'de özellikle Rize’nin doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak geçişleri öngörülüyor. Akdeniz hattında ise Adana, Hatay, Osmaniye ve Antalya’nın yerel kesimlerinde sağanakların yer yer kuvvetini artırması bekleniyor. Dik yamaçlarda heyelan riski, ani su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı yetkililer vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

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Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak! - Resim: 13

Doğu ve Güneydoğu’da Geniş Kapsamlı Sağanak

Doğu Anadolu’da Erzurum, Kars, Ardahan, Elazığ, Malatya ve Van hattı ile Güneydoğu’da Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde gün boyunca aralıklı gök gürültülü sağanaklar tahmin ediliyor. Bölgede hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle akşam ve gece saatlerinde serinlik etkisini artıracak.

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Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak! - Resim: 14

İstanbul ve Marmara’da Hava Açıyor

Cuma gününü kuvvetli yağış ve fırtınayla geçiren Marmara Bölgesi'nde yağışlı sistem cumartesi öğle saatlerine kadar kademeli olarak bölgeyi terk ediyor. Megakent İstanbul’da cumartesi günü parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olurken, sıcaklık 20°C seviyelerinde ölçülecek. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli esişiyle birlikte sonbahar serinliği hissedilmeye devam edecek.

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