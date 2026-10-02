Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak!

İstanbul ve Marmara’da Hava Açıyor

Cuma gününü kuvvetli yağış ve fırtınayla geçiren Marmara Bölgesi'nde yağışlı sistem cumartesi öğle saatlerine kadar kademeli olarak bölgeyi terk ediyor. Megakent İstanbul’da cumartesi günü parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olurken, sıcaklık 20°C seviyelerinde ölçülecek. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli esişiyle birlikte sonbahar serinliği hissedilmeye devam edecek.