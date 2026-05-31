Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 Mayıs il il hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini yayımladı.
Rapora göre, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece arasında artış gösterirken, Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için kritik sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca Doğu Anadolu’nun doğusunda hızı saatte 60 kilometreye varacak kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.
İşte bölge bölge, il il 31 Mayıs 2026 Pazar günü hava tahmin raporunun detayları:
Meteoroloji'den Kritik Uyarılar
Şiddetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Sıcaklık Değişimi: İç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Bölgelerimizde Hava Durumu ve İl İl Tahminler
1. MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
İstanbul: 26°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bursa: 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çanakkale: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kırklareli: 29°C (Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
2. EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık bir pazar günü tahmin ediliyor.
İzmir: 31°C / Denizli: 31°C
Muğla: 27°C / Afyonkarahisar: 23°C
3. AKDENİZ BÖLGESİ
Genel olarak az bulutlu ve açık; ancak Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Adana: 30°C (Parçalı ve yer yer çok bulutlu)
Antalya: 27°C / Hatay: 27°C / Burdur: 26°C
4. İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.
Ankara: 23°C / Eskişehir: 25°C
Konya: 24°C / Yozgat: 18°C
5. BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri, gece saatlerinde ise Sinop hariç bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Düzce: 27°C / Bolu: 23°C / Zonguldak: 23°C / Kastamonu: 22°C (Gece saatlerinde sağanak yağışlı)
6. ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu; Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Karadeniz geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Amasya: 24°C / Samsun: 21°C / Trabzon: 20°C (Aralıklı sağanak yağışlı) / Artvin: 17°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)
7. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin doğusunda fırtınaya yakın kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Malatya: 25°C / Van: 19°C / Erzurum: 16°C / Kars: 15°C (Öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı)
8. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, yazdan kalma sıcak bir hava hakim.
Şanlıurfa: 30°C / Diyarbakır: 29°C / Mardin: 26°C / Siirt: 25°C