Meteoroloji saat vererek uyardı! Cuma günü bu 6 ilde aşırı sıcak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Ağustos 2026 Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Meteoroloji saat vererek uyardı! Cuma günü bu 6 ilde aşırı sıcak alarmı
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Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak yağış geçişleri beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aşırı sıcaklar ve yüksek nem etkisini artırarak sürdürüyor. MGM, 6 il için yüksek sıcaklık uyarısında bulunarak vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Aşırı sıcaklık uyarısı yapılan 6 il:

Şanlıurfa
Diyarbakır
Adıyaman
Mardin
Batman
Siirt

Yetkililer; özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları gerektiği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

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