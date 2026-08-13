Meteoroloji saat vererek uyardı! Cuma günü bu 6 ilde aşırı sıcak alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Ağustos 2026 Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Yayınlanma:
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak yağış geçişleri beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aşırı sıcaklar ve yüksek nem etkisini artırarak sürdürüyor. MGM, 6 il için yüksek sıcaklık uyarısında bulunarak vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
Aşırı sıcaklık uyarısı yapılan 6 il:
Şanlıurfa
Diyarbakır
Adıyaman
Mardin
Batman
Siirt
Yetkililer; özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları gerektiği konusunda kritik uyarılarda bulundu.