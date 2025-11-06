Meteoroloji saat vererek uyardı! Yurt genelinde sağanak alarmı: İşte 6 Kasım hava tahminleri

MARMARA

Marmara genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin batısı ile Bursa ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis oluşabilecek.

Bursa 20°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

Çanakkale 16°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak

İstanbul 19°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak

Kırklareli 13°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak