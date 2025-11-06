Meteoroloji saat vererek uyardı! Yurt genelinde sağanak alarmı: İşte 6 Kasım hava tahminleri
Meteoroloji, bugüne dair saatli uyarısını paylaştı. Türkiye genelinde parçalı bulutlu hava hakimken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanaklar etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Marmara’nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batı kesimleri ile Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde gün içinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Meteoroloji, 6 Kasım 2025 Perşembe günü için il il hava tahminlerini paylaştı.
Sıcaklık değerlerinin ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara ve Ege’de ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.
MARMARA
Marmara genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin batısı ile Bursa ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis oluşabilecek.
Bursa 20°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
Çanakkale 16°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak
İstanbul 19°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak
Kırklareli 13°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak
EGE
Ege’de öğle saatlerinden itibaren iç kesimler, Aydın ve Muğla çevreleri yağışlı geçecek.
Afyonkarahisar 19°C – Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Denizli 22°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı
İzmir 23°C – Parçalı bulutlu
Muğla 23°C – Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AKDENİZ
Akdeniz genelinde az bulutlu hava etkili olacak. Ancak Batı Akdeniz ile Mersin’in batı ilçelerinde gök gürültülü sağanaklar görülecek.
Adana 32°C – Az bulutlu
Antalya 28°C – Zamanla parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
Hatay 29°C – Az bulutlu
Isparta 22°C – Zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
İç Anadolu’nun batısı ile Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri aralıklı sağanak yağış alacak.
Ankara 19°C – Akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Eskişehir 19°C – Akşam saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak
Konya 20°C – Öğle sonrası sağanak yağışlı
Nevşehir 19°C – Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz’in batı kesimlerinde çok bulutlu hava hakim olacak. İç bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
Bolu 21°C – Parçalı bulutlu
Düzce 19°C – Yer yer çok bulutlu
Sinop 21°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak 18°C – Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz’de genel hava durumu parçalı bulutlu olacak. Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece pus ve sis oluşabilir.
Amasya 20°C, Rize 19°C, Samsun 18°C, Trabzon 18°C – Parçalı bulutlu
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu’da hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Erzurum 15°C, Kars 15°C, Malatya 19°C, Van 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu’da ise gün boyu az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Diyarbakır 24°C, Gaziantep 25°C, Mardin 24°C, Siirt 24°C – Az bulutlu