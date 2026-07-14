Meteoroloji saat verip uyardı! 15 Temmuz Çarşamba günü bu 9 ilde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın
Yurt genelinde bir süredir etkili olan ve mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, bazı bölgelerde yerini yağışlı hava dalgasına bırakıyor.
Yurt genelinde bir süredir etkili olan ve mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, bazı bölgelerde yerini yağışlı hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu tahmin raporuna göre, yurdun çeşitli şehirlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
BAHAR HAVASI YERİNİ YAĞMURA BIRAKIYOR
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bir süredir hissedilen bahar havası bazı illerde yerini kuvvetli yağışlara bırakacak. Meteoroloji, özellikle sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarırken, 15 Temmuz Çarşamba günü tam 9 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
İŞTE YAĞMURA TESLİM OLACAK 9 ŞEHRİMİZ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kritik uyarıda bulunduğu ve sağanak yağışın etkili olacağı belirtilen o iller şunlar:
Tokat
Samsun
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Kars
Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yoğunlaşacak olan bu yağışlar sırasında vatandaşların ani sel, lokal su baskınları, yıldırım düşmesi ve ulaşımdaki olası aksamalara karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye ediliyor.