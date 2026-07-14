Meteoroloji saat verip uyardı! 15 Temmuz Çarşamba günü bu 9 ilde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın

Yurt genelinde bir süredir etkili olan ve mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, bazı bölgelerde yerini yağışlı hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu tahmin raporuna göre, yurdun çeşitli şehirlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.