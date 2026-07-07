Meteoroloji saat verip uyardı! 5 ilde şiddetli sağanak, 2 bölgede fırtına alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Temmuz 2026 Salı gününe ilişkin güncel hava tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimleri ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA: °C, 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
ÇANAKKALE: °C, 32°C (Parçalı bulutlu)
İSTANBUL: °C, 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
KIRKLARELİ: °C, 31°C (Parçalı bulutlu)
EGE Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ: °C, 35°C (Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu)
İZMİR: °C, 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
MANİSA: °C, 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
MUĞLA: °C, 34°C (Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu)
AKDENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlerin; Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA: °C, 33°C (Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
ANTALYA: °C, 34°C (Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
BURDUR: °C, 31°C (Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
HATAY: °C, 30°C (Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
İÇ ANADOLU Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA: °C, 30°C (Parçalı bulutlu)
ÇANKIRI: °C, 31°C (Parçalı bulutlu)
ESKİŞEHİR: °C, 29°C (Parçalı bulutlu)
KONYA: °C, 28°C (Parçalı yer yer çok bulutlu)
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU: °C, 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
DÜZCE: °C, 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
KASTAMONU: °C, 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
ZONGULDAK: °C, 26°C (Parçalı ve az bulutlu)
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA: °C, 28°C (Parçalı bulutlu)
RİZE: °C, 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
SAMSUN: °C, 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.)
TRABZON: °C, 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM: °C, 23°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
KARS: °C, 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
MALATYA: °C, 33°C (Parçalı bulutlu)
VAN: °C, 27°C (Parçalı ve çok bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: °C, 37°C (Parçalı ve az bulutlu)
MARDİN: °C, 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
SİİRT: °C, 37°C (Parçalı ve az bulutlu)
ŞANLIURFA: °C, 38°C (Parçalı ve az bulutlu)