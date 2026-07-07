Meteoroloji saat verip uyardı! 5 ilde şiddetli sağanak, 2 bölgede fırtına alarmı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA: °C, 28°C (Parçalı bulutlu)

RİZE: °C, 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

SAMSUN: °C, 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.)

TRABZON: °C, 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)