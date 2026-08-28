Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına!

Yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı hava dalgası hafta sonunun ilk gününde de birçok bölgede varlığını koruyor. Meteoroloji raporlarına göre cumartesi günü özellikle Marmara'nın doğusu ile Karadeniz sahil şeridinde yerel olarak kuvvetli yağış geçişleri görülecek.