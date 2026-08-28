Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel tahminlerine göre 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı illeri duyurdu...

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel tahminlerine göre 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bölgeler ve iller şunlardır:



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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 2

Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, 

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 3

Bursa ve Bilecik çevreleri (Yağışların gün içinde aralıklarla sürmesi, akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor).

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 4

Karadeniz Bölgesi: Bolu, Düzce, 

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 5

Zonguldak, Bartın,

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 6

Kastamonu, Sinop, 

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 7

Samsun, Ordu, 

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 8

Giresun, Trabzon, 

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 9

Rize ve Artvin genelinde yerel kuvvetli sağanak geçişleri.

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 10

İç Anadolu & İç Ege: Çankırı, Çorum çevreleri ile

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 11

Ankara ve Kütahya'nın yüksek/iç kesimlerinde yerel geçişler.

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 12

Doğu Anadolu (Kuzeydoğusu): Erzurum, Kars, 

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 13

Ardahan, Ağrı, Van ve Bitlis çevreleri.

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 14

Akdeniz Bölgesi: Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar mevkii, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri) ile Antalya'nın batı iç kesimleri.

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 15

Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat: Cumartesi Günü Sağanak ve Poyraz Fırtınası Etkili Olacak!

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 29 Ağustos Cumartesi günü Marmara’nın doğusu, Karadeniz kıyı hattı ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyrederken, rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 17

Yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı hava dalgası hafta sonunun ilk gününde de birçok bölgede varlığını koruyor. Meteoroloji raporlarına göre cumartesi günü özellikle Marmara'nın doğusu ile Karadeniz sahil şeridinde yerel olarak kuvvetli yağış geçişleri görülecek.

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 18

Marmara’da Yağış Akşam Saatlerinde Kesiliyor

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa çevrelerinde cuma günü başlayan sağanak yağışlar cumartesi günü de aralıklarla devam edecek. Kuzey ve kuzeydoğudan (poyraz) saatte 40-60 km hızla esecek kuvvetli rüzgarla birlikte sıcaklıklar 26-28 derece bandında kalacak. Marmara genelindeki yağışlı sistemin cumartesi akşam saatlerinden itibaren batıdan başlayarak yurdu terk etmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 19

Karadeniz ve Doğu Anadolu Hattında Kuvvetli Geçişler

Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e uzanan sahil şeridinde (Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize) gün boyu gök gürültülü sağanak geçişleri etkili olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel yağışlar bekleniyor.

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 20

Ege ve Akdeniz’de Hava Durumu

Ege kıyılarında güneşli ve sıcak hava hakimiyetini korurken, Kütahya ve İç Ege çevrelerinde kısa süreli yerel bulutlanmalar görülecek. Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkiinde ise öğleden sonra yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 21

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

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Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına! - Resim: 22
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