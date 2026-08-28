Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Yağış ve Fırtına!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel tahminlerine göre 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı illeri duyurdu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel tahminlerine göre 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bölgeler ve iller şunlardır:
Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova,
Bursa ve Bilecik çevreleri (Yağışların gün içinde aralıklarla sürmesi, akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor).
Karadeniz Bölgesi: Bolu, Düzce,
Zonguldak, Bartın,
Kastamonu, Sinop,
Samsun, Ordu,
Giresun, Trabzon,
Rize ve Artvin genelinde yerel kuvvetli sağanak geçişleri.
İç Anadolu & İç Ege: Çankırı, Çorum çevreleri ile
Ankara ve Kütahya'nın yüksek/iç kesimlerinde yerel geçişler.
Doğu Anadolu (Kuzeydoğusu): Erzurum, Kars,
Ardahan, Ağrı, Van ve Bitlis çevreleri.
Akdeniz Bölgesi: Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar mevkii, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri) ile Antalya'nın batı iç kesimleri.
Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat: Cumartesi Günü Sağanak ve Poyraz Fırtınası Etkili Olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 29 Ağustos Cumartesi günü Marmara’nın doğusu, Karadeniz kıyı hattı ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyrederken, rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı hava dalgası hafta sonunun ilk gününde de birçok bölgede varlığını koruyor. Meteoroloji raporlarına göre cumartesi günü özellikle Marmara'nın doğusu ile Karadeniz sahil şeridinde yerel olarak kuvvetli yağış geçişleri görülecek.
Marmara’da Yağış Akşam Saatlerinde Kesiliyor
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa çevrelerinde cuma günü başlayan sağanak yağışlar cumartesi günü de aralıklarla devam edecek. Kuzey ve kuzeydoğudan (poyraz) saatte 40-60 km hızla esecek kuvvetli rüzgarla birlikte sıcaklıklar 26-28 derece bandında kalacak. Marmara genelindeki yağışlı sistemin cumartesi akşam saatlerinden itibaren batıdan başlayarak yurdu terk etmesi öngörülüyor.
Karadeniz ve Doğu Anadolu Hattında Kuvvetli Geçişler
Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e uzanan sahil şeridinde (Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize) gün boyu gök gürültülü sağanak geçişleri etkili olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel yağışlar bekleniyor.
Ege ve Akdeniz’de Hava Durumu
Ege kıyılarında güneşli ve sıcak hava hakimiyetini korurken, Kütahya ve İç Ege çevrelerinde kısa süreli yerel bulutlanmalar görülecek. Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkiinde ise öğleden sonra yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.