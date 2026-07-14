Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış başlıyor

MGM’nin son değerlendirmelerine göre; ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz Bölgesi (Bayburt çevreleri ve Trabzon'un kıyı kesimleri hariç) ile Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların özellikle Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle Kastamonu ve Sinop illeri için sarı kodlu uyarı verilerek olası sel, su baskını ve yıldırım düşmelerine karşı dikkatli olunması istendi.