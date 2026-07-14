Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış başlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Temmuz 2026 Salı gününe ilişkin yurt genelini kapsayan kritik hava durumu raporunu yayımladı. Haftanın ikinci gününde ülkenin kuzey şeridi ile iç kesimlerinde sağanak yağışlar etkisini hissettirirken, bazı bölgelerde ise aşırı sıcaklar etkili olacak.
MGM’nin son değerlendirmelerine göre; ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz Bölgesi (Bayburt çevreleri ve Trabzon'un kıyı kesimleri hariç) ile Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların özellikle Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle Kastamonu ve Sinop illeri için sarı kodlu uyarı verilerek olası sel, su baskını ve yıldırım düşmelerine karşı dikkatli olunması istendi.
BATI KARADENİZ'DE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR ESİYOR
Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmezken, sadece sağanak yağışın etkisini göstereceği Batı Karadeniz genelinde termometrelerin 2 ila 6 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Güney Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeybakı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacak şekilde kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden, denizciler ve kıyı şeridindeki vatandaşlar ulaşımdaki aksamalara karşı uyarıldı.
BÖLGELERİMİZDE DETAYLI HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olması, doğu kesimleri ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
İstanbul: 28°C (Sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı).
Bursa: 28°C (Sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı).
Kırklareli: 29°C (Sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı).
Çanakkale: 32°C (Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu).
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege kıyılarında rüzgar kuvvetli (40-60 km/saat) olacak.
İzmir: 34°C (Parçalı ve az bulutlu).
Muğla: 35°C (Parçalı ve az bulutlu).
Denizli: 34°C (Parçalı ve az bulutlu).
Manisa: 33°C (Parçalı ve az bulutlu).
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerin yer yer çok bulutlu ve Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Adana: 35°C (Parçalı ve az bulutlu).
Antalya: 35°C (Parçalı ve az bulutlu).
Hatay: 31°C (Parçalı ve az bulutlu).
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 30°C (Parçalı ve çok bulutlu).
Çankırı: 29°C (Sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı).
Konya: 32°C (Parçalı ve az bulutlu).
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batısında yağışlar kuvvetli olacak.
Kastamonu: 22°C (Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı).
Zonguldak: 24°C (Yerel aralıklı sağanak yağışlı).
Düzce: 25°C (Yerel aralıklı sağanak yağışlı).
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Bayburt çevreleri ile Trabzon'un kıyı kesimleri hariç bölge genelinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Samsun: 30°C (Öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı).
Rize: 27°C (Sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı).
Trabzon: 26°C (İç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı).
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu olması, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Güneydoğu genelinde ise sıcak ve açık bir hava hakim olacak.
Erzurum: 31°C (Parçalı ve az bulutlu).
Diyarbakır: 40°C (Az bulutlu ve açık).
Şanlıurfa: 40°C (Az bulutlu ve açık).