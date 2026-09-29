Meteoroloji saat verip uyardı! Yarın fırtına geliyor: Hızı 80 kilometreyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları için yarın sabahtan itibaren geçerli olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın yüksek kesimlerde saatte 80 kilometreye ulaşması öngörülüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Meteoroloji saat verip uyardı! Yarın fırtına geliyor: Hızı 80 kilometreyi bulacak
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30 Eylül Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek rüzgarın kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 40 ile 70 kilometre arasında değişeceği, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 80 kilometreye çıkabileceği tahmin ediliyor.

ULAŞIMDA AKSAMA VE ÇATI UÇMA RİSKİ

Meteoroloji, fırtınanın etkisiyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini, çatıların uçabileceğini, ağaç ve direklerin devrilebileceğini bildirdi.

Bu olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli davranması ve tedbir alması istendi.

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