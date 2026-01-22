Meteoroloji sarı kod verdi: Kuvvetli yağış, fırtına ve kar! İşte uyarılan iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ocak 2026 Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altına giriyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı bir sistem hakim olacak. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güney ve batısı (Hakkari ve Van hariç) ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde de yağış bekleniyor.
Kıyı şeridinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülürken; iç ve batı kesimlerde yağışlar yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimler ile doğu bölgelerinde ise kar şeklinde düşecek. Özellikle Marmara ve Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar öngörülüyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde ise çığ tehlikesi bulunuyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Batı kesimlerde sabah saatlerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.
ÇANAKKALE: 15°C - Sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı.
EDİRNE: 7°C - Sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı.
İSTANBUL: 9°C - Sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ: 8°C - Sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı.
EGE
Bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Batı kesimlerde kuvvetli, kıyılarda ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Rüzgarın güney yönlerden fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR: 7°C - Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
DENİZLİ: 13°C - Aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
İZMİR: 14°C - Yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MANİSA: 14°C - Yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli yağışlar etkili olacak. Batı kıyılarında yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Batı Akdeniz'de rüzgar kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.
ADANA: 11°C - Aralıklı sağanak yağışlı.
ANTALYA: 14°C - Yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.
HATAY: 6°C - Yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
ISPARTA: 6°C - Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde yağış bekleniyor. Batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, doğuda ise kar yağışı etkili olacak. Bölgenin güneyinde rüzgar fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis hadisesi görülecek.
ANKARA: 5°C - Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri kar yağışlı.
ÇANKIRI: 3°C - Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri kar yağışlı.
ESKİŞEHİR: 6°C - Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
KAYSERİ: 3°C - Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
BATI KARADENİZ
İç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis bekleniyor.
BOLU: 8°C - Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
DÜZCE: 10°C - Aralıklı yağmurlu.
SİNOP: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu.
ZONGULDAK: 11°C - Parçalı ve çok bulutlu.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Orta Karadeniz ile Giresun'un iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi sürüyor.
AMASYA: 7°C - Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu.
RİZE: 12°C - Parçalı ve çok bulutlu.
SAMSUN: 13°C - Parçalı ve çok bulutlu.
TRABZON: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Bölgenin güney ve batısında (Van ve Hakkari hariç) aralıklı kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte çığ tehlikesi bulunuyor.
ERZURUM: -3°C - Parçalı ve çok bulutlu.
KARS: -4°C - Parçalı ve çok bulutlu.
MALATYA: 0°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
VAN: -1°C - Parçalı ve çok bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
BATMAN: 4°C - Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
DİYARBAKIR: 3°C - Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
GAZİANTEP: 2°C - Yer yer kuvvetli olmak üzere, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
SİİRT: 3°C - Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.