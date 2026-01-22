Meteoroloji sarı kod verdi: Kuvvetli yağış, fırtına ve kar! İşte uyarılan iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altına giriyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı bir sistem hakim olacak. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güney ve batısı (Hakkari ve Van hariç) ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde de yağış bekleniyor.