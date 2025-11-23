Meteoroloji sel ve su baskını için uyardı: 2 kentte kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iki kent için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Açıklamaya göre öğle saatlerinden itibaren Muğla’nın doğu kesimlerinde, gece saatlerinden sonra ise Antalya’da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Muğla’nın doğusunda gece saatlerinde etkisini kaybetmesi, Antalya’da ise yarın sabah saatlerinden itibaren zayıflaması öngörülüyor.

Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.