Meteoroloji'den 13 kente turuncu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yayımlanan uyarılara göre; gök gürültülü sağanak yağış geliyor. MGM, o illeri tek tek açıkladı. İşte detaylar...
Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre, gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte il il detaylar...
KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari’de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 21.05.2023 Pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yapılan son değerlendirmelere göre; 21.05.2023 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Kastamonu ve Çorum’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İÇ EGE VE BATI AKDENİZ'DE BEKLENEN YEREL GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT
22.05.2023 Pazartesi günü İç Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Manisa, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile İzmir'in, Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinde ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kaynak: mgm.gov.tr - https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010240y
https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010239y
https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010238y