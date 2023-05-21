Meteoroloji'den 13 kente turuncu alarm

Yapılan son değerlendirmelere göre; 21.05.2023 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Kastamonu ve Çorum’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.