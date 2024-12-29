Meteoroloji son noktayı koydu: Yılbaşında kar yağışı var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılbaşında kar yağışı bekleyenlere olumsuz haber verdi. 31 Aralık’ta ve yeni yılın ilk günlerinde Türkiye genelinde kar yağışı beklenmiyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar örtüsü bulunsa da, yılbaşında hava genellikle mevsim normallerinde olacak.

Meteoroloji'nin Hürriyet'e yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki 3 gün boyunca ülke genelinde aralıklarla yağış görülecek. Ancak salı gününden itibaren hava büyük ölçüde yağışsız olacak.

31 Aralık günü: Sadece Doğu Karadeniz’de yağmur bekleniyor.

Çarşamba günü: Rize ve Artvin’de yağış olacak

Perşembe ve Cuma günleri: Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Yılbaşında 3 büyükşehirde hava durumu nasıl olacak? İstanbul’a kar yağacak mı?

İstanbul: 31 Aralık’ta az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık en düşük 4, en yüksek 11 derece olacak. Yeni yılın ilk günü de benzer sıcaklıklarla geçecek.

Ankara: 31 Aralık’ta parçalı bulutlu hava olacak. Sıcaklık en düşük -2, en yüksek 4 derece olacak. 1 Ocak’ta ise sıcaklık -2 ile 5 derece arasında değişecek.

İzmir: Az bulutlu hava bekleniyor. 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 14 derece olacak. 1 Ocak’ta ise en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak.

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