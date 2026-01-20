Meteoroloji son raporu yayınladı: Bir yanımız bahar, bir yanımız kara kış! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan verilere göre, yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece yükselmesi, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, yağışların türü ve şiddeti bölgelere göre farklılık gösteriyor.