Meteoroloji son raporu yayınladı: Bir yanımız bahar, bir yanımız kara kış! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre Türkiye aynı anda iki farklı mevsimi yaşayacak. Batı bölgelerinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için yoğun kar, fırtına ve çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan verilere göre, yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece yükselmesi, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, yağışların türü ve şiddeti bölgelere göre farklılık gösteriyor.
İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde yağmur etkili olacak. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında ise yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülecek.
Kışın sert yüzünü gösterdiği Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ve Muş'un doğu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
O İLLERDE YOĞUN KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ
MGM, özellikle Doğu Karadeniz bölgesi için "kuvvetli yağış" uyarısında bulundu. Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı ve doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis hadiseleri görülecek.
HIZI 60 KM'YE ULAŞACAK
Rapor kapsamında geniş bir coğrafya için "sarı kod" niteliğinde rüzgar uyarısı yapıldı. Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, fırtına nedeniyle oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
MARMARA
Bölge genelinde çok bulutlu bir hava hakim. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; Bilecik çevrelerinde ise hafif kar yağışı bekleniyor. Rüzgar güneybatı kesimlerde 40-60 km/saat hızla esecek.
Bursa: 7°C (Çok bulutlu)
Çanakkale: 8°C (Doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu)
İstanbul: 6°C (Hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu)
Kırklareli: 3°C (Çok bulutlu)
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuvvetli (40-60 km/saat) eserken, iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis bekleniyor.
Afyonkarahisar: 2°C
Denizli: 8°C
İzmir: 11°C
Muğla: 9°C
AKDENİZ
Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli rüzgarların hızı 60 km/saate kadar çıkacak. İç kesimlerde sabah ve gece buzlanma ve don riski bulunuyor.
Adana: 12°C
Antalya: 16°C
Hatay: 10°C
Isparta: 5°C
İÇ ANADOLU
Sivas ve Kayseri çevrelerinde aralıklı kar yağışı görülecek. Bölgenin güneydoğusunda rüzgar kuvvetli esecek.
Ankara: 3°C
Eskişehir: 2°C
Kayseri: -3°C (Aralıklı kar yağışlı)
Konya: 2°C
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. İç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.
Bolu: 2°C
Düzce: 4°C
Sinop: 8°C
Zonguldak: 5°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Rüzgar kıyı kesimlerde kuvvetli esecek.
Amasya: 3°C
Rize: 7°C (Kuvvetli, yükseklerde yoğun kar yağışlı)
Samsun: 7°C (Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı)
Trabzon: 7°C (Doğusu ve batısında kuvvetli yağışlı)
DOĞU ANADOLU
Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Erzurum (kuzey ve doğusu) ve Muş'un doğusunda aralıklı kar yağışı sürecek. Çığ riski ve buzlanma uyarısı devam ediyor.
Erzurum: -5°C (Kuzey ve doğusu kar yağışlı)
Kars: -5°C (Aralıklı kar yağışlı)
Malatya: 0°C
Van: 0°C (Aralıklı kar yağışlı)
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis görülecek.
Batman: 4°C
Diyarbakır: 3°C
Gaziantep: 5°C
Mardin: 0°C