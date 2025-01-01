Meteoroloji tahminini güncelledi: O şehirlere kar geliyor

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde Seyrediyor

Hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik beklenmezken, Karadeniz kıyıları ve İç Ege’de sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalacak. Bu durum, kış mevsiminde ılıman havanın bir süre daha etkili olacağına işaret ediyor.