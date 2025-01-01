Meteoroloji tahminini güncelledi: O şehirlere kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ocak ayının ilk günlerinde Türkiye genelinde yağış beklenmediğini duyurdu. Ancak hafta sonundan itibaren yağışlı hava geri dönüyor. İstanbul ve diğer şehirlerde sağanak ve kar olacak.

Mert Sagit Mert Sagit
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Meteoroloji tahminini güncelledi: O şehirlere kar geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ocak ayının ilk günlerinde Türkiye genelinde yağış beklenmediğini duyurdu. Karadeniz kıyıları ile İç Ege’de sıcaklıkların 2-4 derece artması öngörülürken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. 

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Meteoroloji tahminini güncelledi: O şehirlere kar geliyor - Resim: 2

Hafta sonundan itibaren ise yağışlı hava geri dönerek İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve kar yağışına yol açacak.

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Meteoroloji tahminini güncelledi: O şehirlere kar geliyor - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni yılın ilk haftasına dair hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurt genelinde yağış beklenmezken, iç ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise açık ve az bulutlu bir hava görülecek.

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Meteoroloji tahminini güncelledi: O şehirlere kar geliyor - Resim: 4

Ancak buzlanma ve don olayları nedeniyle özellikle ulaşımda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

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Meteoroloji tahminini güncelledi: O şehirlere kar geliyor - Resim: 5

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde Seyrediyor

Hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik beklenmezken, Karadeniz kıyıları ve İç Ege’de sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalacak. Bu durum, kış mevsiminde ılıman havanın bir süre daha etkili olacağına işaret ediyor.

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Meteoroloji tahminini güncelledi: O şehirlere kar geliyor - Resim: 6

Doğu Bölgelerinde Çığ ve Don Uyarısı

Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçları ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ riski bulunuyor. Bu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının da etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

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Meteoroloji tahminini güncelledi: O şehirlere kar geliyor - Resim: 7

Hafta Sonu Yağışlı Hava Geri Dönüyor

Meteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre, hafta sonundan itibaren yağışlı hava dalgası yurda giriş yapacak. Cumartesi günü İstanbul, İzmir ve çevresinde sağanak yağış beklenirken, pazar ve pazartesi günleri doğu bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterecek.

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Meteoroloji tahminini güncelledi: O şehirlere kar geliyor - Resim: 8

Özellikle doğu illerinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalara yol açabilecek durumlar yaşanabilir.

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Meteoroloji tahminini güncelledi: O şehirlere kar geliyor - Resim: 9

İstanbul’da Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul’a kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. K

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Meteoroloji tahminini güncelledi: O şehirlere kar geliyor - Resim: 10

öse’ye göre, ocak ayının ilk haftasında İstanbul’da yağmur dışında bir yağış beklenmiyor. Ancak 7 Ocak itibarıyla 

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Meteoroloji tahminini güncelledi: O şehirlere kar geliyor - Resim: 11

Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle yağışlar geri dönecek. Köse, ocak ortasından şubat sonuna kadar İstanbul’da toplamda 15 gün kar yağışı görülebileceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

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