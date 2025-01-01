Meteoroloji tahminini güncelledi: O şehirlere kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ocak ayının ilk günlerinde Türkiye genelinde yağış beklenmediğini duyurdu. Ancak hafta sonundan itibaren yağışlı hava geri dönüyor. İstanbul ve diğer şehirlerde sağanak ve kar olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ocak ayının ilk günlerinde Türkiye genelinde yağış beklenmediğini duyurdu. Karadeniz kıyıları ile İç Ege’de sıcaklıkların 2-4 derece artması öngörülürken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
Hafta sonundan itibaren ise yağışlı hava geri dönerek İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve kar yağışına yol açacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni yılın ilk haftasına dair hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurt genelinde yağış beklenmezken, iç ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise açık ve az bulutlu bir hava görülecek.
Ancak buzlanma ve don olayları nedeniyle özellikle ulaşımda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde Seyrediyor
Hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik beklenmezken, Karadeniz kıyıları ve İç Ege’de sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalacak. Bu durum, kış mevsiminde ılıman havanın bir süre daha etkili olacağına işaret ediyor.
Doğu Bölgelerinde Çığ ve Don Uyarısı
Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçları ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ riski bulunuyor. Bu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının da etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.
Hafta Sonu Yağışlı Hava Geri Dönüyor
Meteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre, hafta sonundan itibaren yağışlı hava dalgası yurda giriş yapacak. Cumartesi günü İstanbul, İzmir ve çevresinde sağanak yağış beklenirken, pazar ve pazartesi günleri doğu bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterecek.
Özellikle doğu illerinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalara yol açabilecek durumlar yaşanabilir.
İstanbul’da Kar Yağışı Bekleniyor
Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul’a kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. K
öse’ye göre, ocak ayının ilk haftasında İstanbul’da yağmur dışında bir yağış beklenmiyor. Ancak 7 Ocak itibarıyla
Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle yağışlar geri dönecek. Köse, ocak ortasından şubat sonuna kadar İstanbul’da toplamda 15 gün kar yağışı görülebileceğini tahmin ettiklerini ifade etti.