Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve Ankara için yoğun kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul ve Ankara'ya ne zaman kar yağacak? MGM yaptığı son açıklamasında İstanbul'a kar yağışının Pazartesi günü geleceğini açıkladı. Kar yağışından dolayı meydana gelecebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Ankara'da ise yoğun kar yağışı beklendiği duyuruldu

Herkesin merakla beklediği açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geldi. MGM, Pazartesi günü İstanbul'a kar yağışının Pazartesi günü geleceğini duyurdu.



Kar kalınlığının güney kıyılarında 1-3 cm, kuzey ve iç kesimlerde ise 5-10 cm olacağı duyuruldu.



Kar yağışından dolayı buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.



MGM'den yapılan açıklama şöyle:

İstanbul'da 07.01.2019 Pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların 08.01.2019 Salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmni ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Başlama - Bitiş zamanı: 07 Ocak 2019 03:00 / 08 Ocak 2019 18:00





MGM'den Ankara uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 06.01.2019 Pazar sabah saatlerinden itibaren Ankara’da başlaması beklenen kar yağışlarının gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde devam ederek 8-15 cm civarında örtü bırakacağı; Pazar gece ve Pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı ve buzlanmayla birlikte başta ulaşım sorunları olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.







İstanbul'da yarın kar bekleniyor

İstanbul'da yarın sabah saatlerinde başlayacak yağışın, salı günü akşam saatlerine kadar aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın sabahın ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kar yüksekliğinin kentin güney kıyılarında 1-3 santim, kuzey ve iç kesimlerde ise 5-10 santim arasında olması öngörülüyor.

Vatandaşlar, buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.