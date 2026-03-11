Meteoroloji tarih verdi: 12 şehre kar geri dönüyor

Meteoroloji’den beklenen haber geldi. Mart kapıdan baktıracak cinsten bir soğuk hava dalgası yaşanıyor. Kar yağışı için tarih verildi. 15 Mart Pazar günü lapa lapa kar yağışı beklenen şehirler açıklandı. İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı? Pazar günü hangi illere kar yağacak? İşte yanıtı...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 15 Mart 2026 Pazar günü bazı bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

İşte kar yağışı uyarısı yapılan o iller:




Erzurum




Kars




Ardahan




Artvin




Ağrı




Iğdır




Van




Bitlis




Muş




Hakkari




Tunceli




Bingöl


