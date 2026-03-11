Meteoroloji tarih verdi: 12 şehre kar geri dönüyor
Meteoroloji’den beklenen haber geldi. Mart kapıdan baktıracak cinsten bir soğuk hava dalgası yaşanıyor. Kar yağışı için tarih verildi. 15 Mart Pazar günü lapa lapa kar yağışı beklenen şehirler açıklandı. İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı? Pazar günü hangi illere kar yağacak? İşte yanıtı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 15 Mart 2026 Pazar günü bazı bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor.
İşte kar yağışı uyarısı yapılan o iller:
Erzurum
Kars
Ardahan
Artvin
Ağrı
Iğdır
Van
Bitlis
Muş
Hakkari
Tunceli
Bingöl