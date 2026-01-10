Meteoroloji tarih verdi: 23 şehre kar geri dönüyor! Pazar günü hangi illere kar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yılın ilk günlerinde etkisini artıran soğuk hava dalgasıyla ilgili yeni bir rapor yayınladı. Pazar günü yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken, tam 23 kent için kar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava durumu raporunu paylaştı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, kar yağışı Türkiye genelinde etkisini yeniden hissettirmeye hazırlanıyor. 2026 yılının ilk haftalarında hava sıcaklıklarının değişmesiyle birlikte, 11 Ocak 2026 Pazar günü yurdun önemli bir bölümünde kış şartları ağırlaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü yurt genelinde sağanak yağış geçişleri beklenirken, soğuk havanın etkisiyle yağışlar bazı bölgelerde yerini kara bırakacak. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ve iç kesimlerde kar yağışının etkili olması öngörülüyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
23 ŞEHİRDE LAPA LAPA KAR BEKLENİYOR
Yayınlanan tahmin raporunda, 11 Ocak Pazar günü itibarıyla 23 şehirde kar yağışının görüleceği belirtildi.
İşte pazar günü kar yağışı beklenen şehirler:
Edirne
Kırklareli
Sivas
Yozgat
Kayseri
Kahramanmaraş
Adıyaman
Malatya
Diyarbakır
Elazığ
Tunceli
Erzincan
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Muş
Bingöl
Bitlis
Şırnak
Hakkari
Van
Iğdır
Artvin