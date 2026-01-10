Meteoroloji tarih verdi: 23 şehre kar geri dönüyor! Pazar günü hangi illere kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü yurt genelinde sağanak yağış geçişleri beklenirken, soğuk havanın etkisiyle yağışlar bazı bölgelerde yerini kara bırakacak. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ve iç kesimlerde kar yağışının etkili olması öngörülüyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.