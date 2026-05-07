Meteoroloji tarih verdi: 35 şehrimize sağanak yağış geri dönüyor
Güneşli günlerin ardından Türkiye genelinde hava durumu yeniden değişiyor. Meteoroloji’den yapılan son tahminlere göre, Cumartesi günü İstanbul dahil 35 ilde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Mayıs ayının gelişiyle birlikte yüzünü gösteren bahar güneşi yerini yağışlı bir sisteme bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Çarşamba gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden giriş yapan yeni hava dalgası, hafta sonu etkisini iyice artıracak.
Özellikle Cumartesi günü Marmara ve İstanbul genelinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Sadece batı bölgeleri değil, Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde de yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Cumartesi günü İstanbul dahil 35 ilde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İşte o iller...
İstanbul
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
Çanakkale
Balıkesir
Bursa
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla
Denizli
Uşak
Afyonkarahisar
Isparta
Burdur
Antalya
Çankırı
Karabük
Bolu
Düzce
Kastamonu
Sinop
Amasya
Tokat
Ordu
Gümüşhane
Bayburt
Erzincan
Erzurum
Ağrı
Iğdır
Van
Şırnak
Hakkari