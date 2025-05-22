Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Mayıs tarihli günlük hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, 26 Mayıs Pazar gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere 41 ilde sağanak yağış bekleniyor.
Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 22 Mayıs Perşembe gününe ait hava durumu değerlendirmesi:
☀️ Genel Durum
Yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir. Ayrıca Ege ve Marmara bölgelerinde toz taşınımı etkili olacak.
Sıcaklık: Hava sıcaklıkları artış göstererek mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Rüzgar: Kuzey ve doğu bölgelerde güneyli, diğer kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgar esecek.
📍 Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara Bölgesi
Genel olarak parçalı ve az bulutlu. Güney kesimlerde sabah ve gece sisli.
Balıkesir: 34°C
Edirne: 31°C
İstanbul: 29°C
Kırklareli: 29°C
Ege Bölgesi
Az bulutlu ve açık. Kuzey kesimlerde yer yer parçalı bulutlu.
Afyonkarahisar: 29°C
Denizli: 34°C
İzmir: 33°C
Muğla: 32°C
Akdeniz Bölgesi
Açık ve az bulutlu. Doğu Akdeniz’de sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
Adana: 36°C
Antalya: 30°C
Hatay: 30°C
Isparta: 30°C
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu.
Ankara: 29°C
Eskişehir: 31°C
Konya: 31°C
Nevşehir: 27°C
Batı Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu.
Bolu: 29°C
Kastamonu: 28°C
Sinop: 22°C
Zonguldak: 25°C
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Amasya: 31°C
Rize: 20°C
Samsun: 22°C
Trabzon: 19°C
Doğu Anadolu Bölgesi
Genel olarak az bulutlu ve açık.
Erzurum: 22°C
Kars: 22°C
Malatya: 32°C
Van: 22°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor.
Diyarbakır: 34°C
Gaziantep: 34°C
Mardin: 32°C
Siirt: 33°C