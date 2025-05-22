Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Mayıs tarihli günlük hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, 26 Mayıs Pazar gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere 41 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı - Resim: 1

Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 22 Mayıs Perşembe gününe ait hava durumu değerlendirmesi:

1 12
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı - Resim: 2

☀️ Genel Durum

Yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir. Ayrıca Ege ve Marmara bölgelerinde toz taşınımı etkili olacak.

2 12
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı - Resim: 3

Sıcaklık: Hava sıcaklıkları artış göstererek mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Rüzgar: Kuzey ve doğu bölgelerde güneyli, diğer kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgar esecek.

3 12
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı - Resim: 4

📍 Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara Bölgesi
Genel olarak parçalı ve az bulutlu. Güney kesimlerde sabah ve gece sisli.

Balıkesir: 34°C
Edirne: 31°C
İstanbul: 29°C
Kırklareli: 29°C
Ege Bölgesi

4 12
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı - Resim: 5

Az bulutlu ve açık. Kuzey kesimlerde yer yer parçalı bulutlu.

Afyonkarahisar: 29°C
Denizli: 34°C
İzmir: 33°C
Muğla: 32°C

5 12
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı - Resim: 6

Akdeniz Bölgesi
Açık ve az bulutlu. Doğu Akdeniz’de sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

Adana: 36°C
Antalya: 30°C
Hatay: 30°C
Isparta: 30°C

6 12
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı - Resim: 7

İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu.

Ankara: 29°C
Eskişehir: 31°C
Konya: 31°C
Nevşehir: 27°C

7 12
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı - Resim: 8

Batı Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu.

Bolu: 29°C
Kastamonu: 28°C
Sinop: 22°C
Zonguldak: 25°C

8 12
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı - Resim: 9

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.

Amasya: 31°C
Rize: 20°C
Samsun: 22°C
Trabzon: 19°C

9 12
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı - Resim: 10

Doğu Anadolu Bölgesi
Genel olarak az bulutlu ve açık.

Erzurum: 22°C
Kars: 22°C
Malatya: 32°C
Van: 22°C

10 12
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı - Resim: 11

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor.

Diyarbakır: 34°C
Gaziantep: 34°C
Mardin: 32°C
Siirt: 33°C

11 12
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı - Resim: 12
12 12
sağanak yağış istanbul hava durumu