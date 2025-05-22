Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı

☀️ Genel Durum

Yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir. Ayrıca Ege ve Marmara bölgelerinde toz taşınımı etkili olacak.