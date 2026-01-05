Meteoroloji tarih verdi: O illerde yaşayanlar yarına dikkat etsin
Meteoroloji, 6 Ocak Salı günü etkisini gösterecek şiddetli yağışlar için vatandaşları uyardı. Kış ortasında beklenen gök gürültülü sağanak, birçok ilde hayatı olumsuz etkileyebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ocak 2026 Salı günü için kritik bir değerlendirme raporu yayımladı.
Yapılan son tahminlere göre, yurdun birçok bölgesinde şiddetli yağış geçişleri görülecek. Kurum, sağanak yağışın etkili olacağı illeri tek tek belirleyerek uyarıda bulundu.
İşte yağmurun etkili olacağı şehirler…
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Çanakkale
İzmir
Aydın
Muğla