Meteoroloji tek tek saydı: Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ocak 2026 Cumartesi hava durumu raporunu yayınladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Meteoroloji tek tek saydı: Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var? - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir havanın etkisi altına giriyor.

1 12
Meteoroloji tek tek saydı: Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var? - Resim: 2

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da ise yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

2 12
Meteoroloji tek tek saydı: Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var? - Resim: 3

Özellikle Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Tekirdağ ve Osmaniye çevrelerinde yağışların kuvvetli; Antalya'nın doğusu ile Hatay çevrelerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

3 12
Meteoroloji tek tek saydı: Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var? - Resim: 4

Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

4 12
Meteoroloji tek tek saydı: Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var? - Resim: 5

MARMARA

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE: 4°C, 9°C - Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL: 6°C, 10°C - Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 4°C, 8°C - Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ: 9°C, 12°C - Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

5 12
Meteoroloji tek tek saydı: Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var? - Resim: 6

EGE

Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceği öngörülüyor. Kıyı kesimlerde zamanla dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak. Ayrıca İç Ege'de rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR: 4°C, 12°C - Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ: 10°C, 17°C - Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR: 12°C, 17°C - Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA: 7°C, 13°C - Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

6 12
Meteoroloji tek tek saydı: Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var? - Resim: 7

AKDENİZ

Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Doğu Akdeniz ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli; Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.

ADANA: 9°C, 13°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 12°C, 16°C - Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 9°C, 11°C - Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA: 7°C, 12°C - Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

7 12
Meteoroloji tek tek saydı: Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var? - Resim: 8

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde yağmur ve sağanak hakim olurken, Sivas ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde rüzgârın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA: 5°C, 10°C - Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 4°C, 9°C - Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA: 5°C, 15°C - Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

SİVAS: 1°C, 5°C - Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

8 12
Meteoroloji tek tek saydı: Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var? - Resim: 9

KARADENİZ

Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de benzer bir tablo hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde rüzgârın kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

BOLU: 7°C, 11°C - Yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE: 9°C, 12°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP: 10°C, 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 8°C, 12°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA: 6°C, 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN: 6°C, 12°C - İç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN: 12°C, 16°C - Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON: 13°C, 19°C - Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

9 12
Meteoroloji tek tek saydı: Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var? - Resim: 10

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması istendi.

ERZURUM: -5°C, 2°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS: -10°C, -1°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA: 2°C, 6°C - Karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN: -2°C, 4°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

10 12
Meteoroloji tek tek saydı: Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var? - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 3°C, 9°C - Yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP: 5°C, 10°C - Aralıklı yağmurlu. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT: 2°C, 7°C - Yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA: 6°C, 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

11 12
Meteoroloji tek tek saydı: Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var? - Resim: 12
12 12
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu