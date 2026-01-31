Meteoroloji tek tek saydı: Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var?

AKDENİZ

Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Doğu Akdeniz ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli; Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.

ADANA: 9°C, 13°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 12°C, 16°C - Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 9°C, 11°C - Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA: 7°C, 12°C - Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı