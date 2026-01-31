Meteoroloji tek tek saydı: Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ocak 2026 Cumartesi hava durumu raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir havanın etkisi altına giriyor.
Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da ise yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.
Özellikle Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Tekirdağ ve Osmaniye çevrelerinde yağışların kuvvetli; Antalya'nın doğusu ile Hatay çevrelerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE: 4°C, 9°C - Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL: 6°C, 10°C - Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 4°C, 8°C - Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ: 9°C, 12°C - Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceği öngörülüyor. Kıyı kesimlerde zamanla dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak. Ayrıca İç Ege'de rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR: 4°C, 12°C - Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ: 10°C, 17°C - Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR: 12°C, 17°C - Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA: 7°C, 13°C - Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Doğu Akdeniz ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli; Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.
ADANA: 9°C, 13°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA: 12°C, 16°C - Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY: 9°C, 11°C - Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA: 7°C, 12°C - Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde yağmur ve sağanak hakim olurken, Sivas ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde rüzgârın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA: 5°C, 10°C - Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 4°C, 9°C - Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA: 5°C, 15°C - Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
SİVAS: 1°C, 5°C - Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
KARADENİZ
Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de benzer bir tablo hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde rüzgârın kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
BOLU: 7°C, 11°C - Yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE: 9°C, 12°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP: 10°C, 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 8°C, 12°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA: 6°C, 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN: 6°C, 12°C - İç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN: 12°C, 16°C - Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON: 13°C, 19°C - Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması istendi.
ERZURUM: -5°C, 2°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS: -10°C, -1°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 2°C, 6°C - Karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN: -2°C, 4°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 3°C, 9°C - Yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP: 5°C, 10°C - Aralıklı yağmurlu. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT: 2°C, 7°C - Yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA: 6°C, 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı