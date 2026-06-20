Meteoroloji tek tek saydı, öğleden sonra başlıyor! 7 il için kuvvetli sağanak ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin güneybatı kesimlerindeki yedi ilde bugün öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Meteoroloji tek tek saydı, öğleden sonra başlıyor! 7 il için kuvvetli sağanak ve sel uyarısı
Yayınlanma:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan resmi açıklamaya göre, ülkenin güneybatı kesimlerinde hava şartları sertleşiyor. Öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen gök gürültülü sağanağın; Denizli, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistem aynı zamanda Aydın'ın doğu, Afyonkarahisar'ın güney, Konya'nın güneybatı ve Muğla'nın iç kesimlerini de etkisi altına alacak.

ANİ SEL, DOLU VE YILDIRIM VURABİLİR

Beklenen kuvvetli yağışların bölgede günlük hayatı olumsuz etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi tehlikelere karşı hazırlıklı olmasını istiyor.

Yağış anında aniden ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgarın da olumsuzluklar yaratabileceği vurgulanarak, tüm bu ihtimallere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Mahallede dehşet anları: Başıboş köpekler kadınlara saldırdıMahallede dehşet anları: Başıboş köpekler kadınlara saldırdıYurt
Mardin'de yangın: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, yaralılar var!Mardin'de yangın: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, yaralılar var!Yurt
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Günün Manşetleri
Muğla'da 142 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu
İstanbul'da metro raydan çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong ile görüştü
Vatan Partisi'nden Soma Termik Santrali için kritik çağrı!
Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi
KOBİ’lerin Yeşil Dönüşümüne Güçlü Finansman Desteği
Bu mesajları aldıysanız dikkat
26 İlde dev DEAŞ operasyonu
İran operasyonlarının faturası ABD'yi vurdu!
Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Çok Okunanlar
2026 Dünya Kupası'na veda ettik! 2026 Dünya Kupası'na veda ettik!
Gazete manşetleri 20 Haziran Cumartesi Gazete manşetleri 20 Haziran Cumartesi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını vurdu! Ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını vurdu!