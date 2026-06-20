Meteoroloji tek tek saydı, öğleden sonra başlıyor! 7 il için kuvvetli sağanak ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan resmi açıklamaya göre, ülkenin güneybatı kesimlerinde hava şartları sertleşiyor. Öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen gök gürültülü sağanağın; Denizli, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistem aynı zamanda Aydın'ın doğu, Afyonkarahisar'ın güney, Konya'nın güneybatı ve Muğla'nın iç kesimlerini de etkisi altına alacak.

ANİ SEL, DOLU VE YILDIRIM VURABİLİR

Beklenen kuvvetli yağışların bölgede günlük hayatı olumsuz etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi tehlikelere karşı hazırlıklı olmasını istiyor.

Yağış anında aniden ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgarın da olumsuzluklar yaratabileceği vurgulanarak, tüm bu ihtimallere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.