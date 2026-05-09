Meteoroloji tek tek uyardı: Yarın kuvvetli sağanak 37 ili vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Mayıs Pazar günü aralarında İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nin de bulunduğu 37 şehir için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İşte o iller...
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
İstanbul
Bilecik
Eskişehir
Kocaeli
Sakarya
Düzce
Zonguldak
Bartın
Bolu
Ankara
Kırıkkale
Yozgat
Kayseri
Sivas
Tokat
Amasya
Çorum
Çankırı
Karabük
Kastamonu
Sinop
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Artvin
Ardahan
Kars
Bingöl
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Malatya
Adıyaman
Kahramanmaraş