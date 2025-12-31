Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor

Meteoroloji, 1 Ocak 2026 Perşembe günü için 58 ilde kar yağışı uyarısı yaptı. Türkiye’nin büyük bölümünde lapa lapa kar bekleniyor.

Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 1

Bursa
Bilecik
Sakarya
Kocaeli

Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 2

Balıkesir
Tekirdağ
Kütahya
Uşak

Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 3

Afyonkarahisar
Denizli
Manisa
Ankara

Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 4

Konya
Eskişehir
Çankırı
Kırıkkale

Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 5

Kırşehir
Aksaray
Nevşehir
Niğde

Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 6

Yozgat
Kayseri
Karaman
Sivas

Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 7

Bolu
Düzce
Kastamonu
Karabük

Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 8

Sinop
Samsun
Amasya
Tokat

Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 9

Ordu
Giresun
Trabzon
Rize

Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 10

Artvin
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum

Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 11

Erzincan
Kars

Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 12

Ardahan
Ağrı

Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 13

Iğdır
Muş

Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 14

Bitlis
Van

Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 15

Bingöl
Tunceli

Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 16

Elazığ
Malatya

Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 17

Hakkari
Diyarbakır

Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor - Resim: 18

Batman
Siirt
Şırnak
Mardin

