Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor
Meteoroloji, 1 Ocak 2026 Perşembe günü için 58 ilde kar yağışı uyarısı yaptı. Türkiye’nin büyük bölümünde lapa lapa kar bekleniyor.
Bursa
Bilecik
Sakarya
Kocaeli
Balıkesir
Tekirdağ
Kütahya
Uşak
Afyonkarahisar
Denizli
Manisa
Ankara
Konya
Eskişehir
Çankırı
Kırıkkale
Kırşehir
Aksaray
Nevşehir
Niğde
Yozgat
Kayseri
Karaman
Sivas
Bolu
Düzce
Kastamonu
Karabük
Sinop
Samsun
Amasya
Tokat
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Erzincan
Kars
Ardahan
Ağrı
Iğdır
Muş
Bitlis
Van
Bingöl
Tunceli
Elazığ
Malatya
Hakkari
Diyarbakır
Batman
Siirt
Şırnak
Mardin