Meteoroloji uyardı: 10 ilde çatı uçması, ağaç devrilmesi riski

Yapılan tahminlere göre, Güney Ege’de öğle saatlerinden itibaren; Kuzey Ege, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale çevresinde güney ve güneydoğu yönlerden 50-80 km/saat hızında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. İzmir, Aydın ve Muğla’nın batı ve yüksek kesimlerinde ise fırtına hızının yer yer 70-90 km/saat seviyesine ulaşabileceği bildirildi.

Fırtınanın gece saatlerinde Güney Ege'de, yarın sabah ise diğer bölgelerde etkisini yitirmesi öngörülüyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve iç kesimlerde toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.