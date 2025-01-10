Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu

Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu bir hava beklenmektedir. Samsun'da sıcaklık 9-16°C, Trabzon'da ise 7-13°C arasında olacaktır. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklenmektedir.