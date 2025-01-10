Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu
10 Ocak 2025 tarihinde Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı...
Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu bir hava beklenmektedir. İstanbul'da sıcaklık 9-15°C arasında seyredecektir.
Kırklareli'nde ise parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava ve öğle saatlerinde sağanak yağış öngörülmektedir; sıcaklık 10-14°C arasında olacaktır.
Ege Bölgesi: Bölgenin kıyı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava tahmin edilmektedir. İzmir'de sıcaklık 10-18°C arasında olacaktır. İç kesimlerde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis beklenmektedir.
Afyonkarahisar'da parçalı ve az bulutlu bir hava, sıcaklık ise 0-11°C arasında olacaktır.
Akdeniz Bölgesi: Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava beklenmektedir. Antalya'da sıcaklık 8-23°C arasında değişecektir. Adana'da ise puslu güneşli bir hava, sıcaklık 6-22°C arasında olacaktır.
İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin edilmektedir. Ankara'da sıcaklık 0-10°C arasında olacaktır. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklenmektedir.
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Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu bir hava beklenmektedir. Samsun'da sıcaklık 9-16°C, Trabzon'da ise 7-13°C arasında olacaktır. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklenmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin edilmektedir. Erzurum'da sıcaklık -10 ile 2°C arasında olacaktır. Bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklenmektedir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu bir hava beklenmektedir. Diyarbakır'da sıcaklık 2-12°C arasında olacaktır. Bölgenin doğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklenmektedir.
Genel olarak, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğusunda doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.