Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu

10 Ocak 2025 tarihinde Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu - Resim: 1

Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu bir hava beklenmektedir. İstanbul'da sıcaklık 9-15°C arasında seyredecektir. 



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Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu - Resim: 2

Kırklareli'nde ise parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava ve öğle saatlerinde sağanak yağış öngörülmektedir; sıcaklık 10-14°C arasında olacaktır.

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Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu - Resim: 3

Ege Bölgesi: Bölgenin kıyı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava tahmin edilmektedir. İzmir'de sıcaklık 10-18°C arasında olacaktır. İç kesimlerde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis beklenmektedir. 

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Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu - Resim: 4

Afyonkarahisar'da parçalı ve az bulutlu bir hava, sıcaklık ise 0-11°C arasında olacaktır.

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Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu - Resim: 5

Akdeniz Bölgesi: Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava beklenmektedir. Antalya'da sıcaklık 8-23°C arasında değişecektir. Adana'da ise puslu güneşli bir hava, sıcaklık 6-22°C arasında olacaktır.

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Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu - Resim: 6

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin edilmektedir. Ankara'da sıcaklık 0-10°C arasında olacaktır. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklenmektedir.

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Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu - Resim: 7

Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu bir hava beklenmektedir. Samsun'da sıcaklık 9-16°C, Trabzon'da ise 7-13°C arasında olacaktır. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklenmektedir. 

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Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu - Resim: 8

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu - Resim: 9

Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin edilmektedir. Erzurum'da sıcaklık -10 ile 2°C arasında olacaktır. Bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklenmektedir.

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Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu - Resim: 10

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu bir hava beklenmektedir. Diyarbakır'da sıcaklık 2-12°C arasında olacaktır. Bölgenin doğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklenmektedir.

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Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu - Resim: 11

Genel olarak, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğusunda doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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