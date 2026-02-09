Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Şubat Salı günü için raporunu yayınladı. Birçok ilde kış ortasında gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 1

Meteoroloji, 10 Şubat 2026 Salı günü sağanak yağış beklenen illeri kamuoyuna duyurdu.

1 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 2

İşte sağanak yağış beklenen şehirler ve o iller...

2 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 3

Adana

3 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 4

Adıyaman

4 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 5

Afyonkarahisar

5 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 6

Amasya

6 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 7

Ankara

7 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 8

Antalya

8 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 9

Artvin

9 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 10

Aydın

10 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 11

Balıkesir

11 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 12

Bilecik

12 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 13

Bolu

13 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 14

Burdur

14 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 15

Bursa

15 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 16

Çanakkale

16 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 17

Çankırı

17 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 18

Çorum

18 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 19

Denizli

19 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 20

Diyarbakır

20 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 21

Edirne

21 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 22

Elazığ

22 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 23

Erzincan

23 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 24

Eskişehir

24 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 25

Gaziantep

25 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 26

Giresun

26 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 27

Gümüşhane

27 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 28

Hatay

28 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 29

Isparta

29 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 30

Mersin

30 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 31

İstanbul

31 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 32

İzmir

32 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 33

Kastamonu

33 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 34

Kayseri

34 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 35

Kırklareli

35 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 36

Kırşehir

36 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 37

Kocaeli

37 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 38

Konya

38 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 39

Kütahya

39 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 40

Malatya

40 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 41

Manisa

41 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 42

Kahramanmaraş

42 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 43

Mardin

43 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 44

Muğla

44 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 45

Nevşehir

45 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 46

Niğde

46 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 47

Ordu

47 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 48

Rize

48 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 49

Sakarya

49 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 50

Samsun

50 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 51

Siirt

51 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 52

Sinop

52 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 53

Sivas

53 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 54

Tekirdağ

54 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 55

Tokat

55 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 56

Trabzon

56 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 57

Tunceli

57 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 58

Şanlıurfa

58 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 59

Uşak

59 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 60

Yozgat

60 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 61

Zonguldak

61 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 62

Aksaray

62 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 63

Karaman

63 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 64

Kırıkkale

64 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 65

Batman

65 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 66

Şırnak

66 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 67

Bartın

67 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 68

Karabük

68 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 69

Kilis

69 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 70

Osmaniye

70 71
Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak? - Resim: 71

Düzce

71 71
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağmur