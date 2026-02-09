Meteoroloji uyardı: 10 Şubat Salı günü hangi iller yağışa teslim olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Şubat Salı günü için raporunu yayınladı. Birçok ilde kış ortasında gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji, 10 Şubat 2026 Salı günü sağanak yağış beklenen illeri kamuoyuna duyurdu.
İşte sağanak yağış beklenen şehirler ve o iller...
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce