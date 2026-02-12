Meteoroloji uyardı! 11 il için sarı kod, İstanbul'a sağanak alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Şubat tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt hariç olmak üzere yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken; Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği öngörülüyor.
Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çanakkale, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın doğu ilçelerinde ise yağışların çok kuvvetli ve yerel şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde ise güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman 40-80 km/saat hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yağışların kuvvetli, Çanakkale çevrelerinde ayrıca gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin güney kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli eseceği bildirildi.
Edirne: 6°C, 10°C - Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul: 7°C, 13°C - Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli: 6°C, 10°C - Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kocaeli: 6°C, 18°C - Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli; İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar: 3°C, 11°C - Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Aydın: 10°C, 17°C - Çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağışlı
İzmir: 10°C, 17°C - Çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağışlı
Muğla: 6°C, 12°C - Çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinde kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Kıyılarda gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Antalya’nın doğu ilçelerinde yağışların çok kuvvetli ve yerel şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
Adana: 10°C, 16°C - Kuvvetli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 12°C, 18°C - Çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağışlı
Hatay: 10°C, 14°C - Kuvvetli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta: 5°C, 12°C - Kuvvetli, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, diğer illerde yağmur ve sağanak etkili olacak. Rüzgarın bölge genelinde fırtına hızına (40-80 km/saat) ulaşabileceği uyarısı yapıldı.
Ankara: 1°C, 9°C - Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir: 2°C, 13°C - Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Konya: 2°C, 11°C - Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sivas: -2°C, 7°C - Öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARADENİZ BÖLGESİ
Batı Karadeniz'de sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise (Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt hariç) yağışlı hava etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
Bolu: 2°C, 11°C - Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Düzce: 5°C, 15°C - Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop: 6°C, 16°C - Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak: 5°C, 15°C - Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Amasya: 4°C, 16°C - Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Artvin: 2°C, 11°C - Kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Samsun: 6°C, 19°C - Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon: 6°C, 17°C - Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu'nun batısında yağmur, doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Hakkâri, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma, don, sis ve çığ tehlikesi bulunuyor. Güneydoğu Anadolu'da ise Batman ve Siirt çevrelerinde gece saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Erzurum: -4°C, 4°C - Gece saatlerinde güney ilçeleri ile zamanla il geneli hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars: -7°C, 2°C - Öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Malatya: 4°C, 12°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van: 0°C, 5°C - Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Diyarbakır: 6°C, 12°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Gaziantep: 6°C, 11°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt: 5°C, 10°C - Kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 8°C, 14°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı