Meteoroloji uyardı! 11 il için sarı kod, İstanbul'a sağanak alarmı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu'nun batısında yağmur, doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Hakkâri, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma, don, sis ve çığ tehlikesi bulunuyor. Güneydoğu Anadolu'da ise Batman ve Siirt çevrelerinde gece saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Erzurum: -4°C, 4°C - Gece saatlerinde güney ilçeleri ile zamanla il geneli hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kars: -7°C, 2°C - Öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Malatya: 4°C, 12°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Van: 0°C, 5°C - Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Diyarbakır: 6°C, 12°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Gaziantep: 6°C, 11°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Siirt: 5°C, 10°C - Kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Şanlıurfa: 8°C, 14°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı