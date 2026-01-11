Meteoroloji uyardı: 11 Ocak’ta kuvvetli rüzgar, sağanak yağış ve kar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 68 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurdun büyük bölümünde kuvvetli rüzgar, sağanak yağış ve kar bekleniyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in doğusu dışında tüm yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak.

Tahminlere göre, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında güneyli yönlerden, zamanla Marmara’nın batısında ise kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, saatte 50 ila 80 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı uyarıda bulundu. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle sıralandı:
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.

