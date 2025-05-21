Meteoroloji uyardı: 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor!

Meteorolojik verilere göre, bu şehirlerde gün boyunca zaman zaman kuvvetli yağışlar görülebilir. Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması öngörülüyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.