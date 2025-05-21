Meteoroloji uyardı: 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor!
Haziran ayı yaklaşırken Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar, hava durumunu belirsiz hâle getiriyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Mayıs Cumartesi günü için yeni bir uyarı yayımladı. Tahminlere göre yurdun doğusunda ve kuzeydoğusunda yer alan 11 şehirde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteorolojik verilere göre, bu şehirlerde gün boyunca zaman zaman kuvvetli yağışlar görülebilir. Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması öngörülüyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.
🌧️ Sağanak yağış beklenen 11 il:
Kastamonu
Ardahan
Kars
Iğdır
Erzurum
Ağrı
Bingöl
Muş
Bitlis
Van
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