Meteoroloji uyardı: 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor!

Haziran ayı yaklaşırken Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar, hava durumunu belirsiz hâle getiriyor.

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Meteoroloji uyardı: 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 1

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Mayıs Cumartesi günü için yeni bir uyarı yayımladı. Tahminlere göre yurdun doğusunda ve kuzeydoğusunda yer alan 11 şehirde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



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Meteoroloji uyardı: 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 2

Meteorolojik verilere göre, bu şehirlerde gün boyunca zaman zaman kuvvetli yağışlar görülebilir. Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması öngörülüyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

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Meteoroloji uyardı: 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 3

🌧️ Sağanak yağış beklenen 11 il:

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Meteoroloji uyardı: 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 4

Kastamonu

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Meteoroloji uyardı: 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 5

Ardahan

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Meteoroloji uyardı: 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 6

Kars

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Meteoroloji uyardı: 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 7

Iğdır

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Meteoroloji uyardı: 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 8

Erzurum

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Meteoroloji uyardı: 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 9

Ağrı

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Meteoroloji uyardı: 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 10

Bingöl

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Meteoroloji uyardı: 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 11

Muş

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Meteoroloji uyardı: 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 12

Bitlis

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Meteoroloji uyardı: 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 13

Van

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Meteoroloji uyardı: 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 14

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