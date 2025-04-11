Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor

Kış mevsimini özleyenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sevindiren bir haber geldi. 12 Nisan 2025 Cumartesi günü, Türkiye genelinde 22 ilde kar yağışı bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor - Resim: 1

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bazı şehirlerde lapa lapa kar, bazı bölgelerde ise sulu kar etkili olacak.

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Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor - Resim: 2

İşte kar yağışının beklendiği o iller:

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Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor - Resim: 3

İç Anadolu Bölgesi: Konya, Eskişehir, Ankara, 

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Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor - Resim: 4

Kırşehir, Yozgat, Çorum, Kırıkkale, Çankırı

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Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor - Resim: 5

Marmara Bölgesi: Bilecik

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Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor - Resim: 6

Karadeniz Bölgesi: Bolu, Amasya, 

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Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor - Resim: 7

Karabük, 

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Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor - Resim: 8

Kastamonu

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Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor - Resim: 9

Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum, 

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Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor - Resim: 10

Bayburt, Muş,

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Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor - Resim: 11

Bitlis, Hakkari, 

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Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor - Resim: 12

Van, Ağrı, 

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Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor - Resim: 13

Kars, 

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Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor - Resim: 14

Ardahan

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Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor - Resim: 15

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

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