Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor
Kış mevsimini özleyenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sevindiren bir haber geldi. 12 Nisan 2025 Cumartesi günü, Türkiye genelinde 22 ilde kar yağışı bekleniyor.
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MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bazı şehirlerde lapa lapa kar, bazı bölgelerde ise sulu kar etkili olacak.
İşte kar yağışının beklendiği o iller:
İç Anadolu Bölgesi: Konya, Eskişehir, Ankara,
Kırşehir, Yozgat, Çorum, Kırıkkale, Çankırı
Marmara Bölgesi: Bilecik
Karadeniz Bölgesi: Bolu, Amasya,
Karabük,
Kastamonu
Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum,
Bayburt, Muş,
Bitlis, Hakkari,
Van, Ağrı,
Kars,
Ardahan
Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.