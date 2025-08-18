Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Ağustos Salı günü için Türkiye genelinde 18 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşlar ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı uyarıldı.
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, yağışlar özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Bazı bölgelerde gece saatlerinde de kuvvetli sağanaklar devam edecek.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
🌍 Marmara Bölgesi
🌧️ İstanbul (Anadolu Yakası)
🌧️ Kocaeli
🌧️ Sakarya
🌧️ Yalova
🌧️ Bursa
🌧️ Bilecik
🌿 Ege Bölgesi
🌦️ Kütahya
🌦️ İzmir (iç kesimler)
🌦️ Aydın (kuzey)
🌴 Akdeniz Bölgesi
⛈️ Kahramanmaraş (batı)
⛈️ Hatay (kıyı)
⛈️ Antalya (batı)
🌲 Batı Karadeniz
🌧️ Bolu
🌧️ Düzce
🌧️ Zonguldak
🌊 Orta & Doğu Karadeniz
🌦️ Samsun
🌦️ Trabzon
🌦️ Giresun