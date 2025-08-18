Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Ağustos Salı günü için Türkiye genelinde 18 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşlar ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı uyarıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 1

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, yağışlar özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Bazı bölgelerde gece saatlerinde de kuvvetli sağanaklar devam edecek.

1 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 2

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

2 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 3

🌍 Marmara Bölgesi
🌧️ İstanbul (Anadolu Yakası)

3 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 4

🌧️ Kocaeli

4 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 5

🌧️ Sakarya

5 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 6

🌧️ Yalova

6 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 7

🌧️ Bursa

7 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 8

🌧️ Bilecik

8 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 9

🌿 Ege Bölgesi
🌦️ Kütahya

9 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 10

🌦️ İzmir (iç kesimler)

10 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 11

🌦️ Aydın (kuzey)

11 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 12

🌴 Akdeniz Bölgesi
⛈️ Kahramanmaraş (batı)

12 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 13

⛈️ Hatay (kıyı)

13 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 14

⛈️ Antalya (batı)

14 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 15

🌲 Batı Karadeniz
🌧️ Bolu

15 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 16

🌧️ Düzce

16 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 17

🌧️ Zonguldak

17 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 18

🌊 Orta & Doğu Karadeniz
🌦️ Samsun

18 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 19

🌦️ Trabzon

19 20
Meteoroloji uyardı: 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! - Resim: 20

🌦️ Giresun

20 20
sağanak yağış Hava durumu sağanak yağmur