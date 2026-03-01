Meteoroloji uyardı! 2 Mart’ta bu 10 şehre kar yağacak
Meteoroloji’nin yayınladığı haritayla yarın kar yağacak iller belli oldu. 2 Mart Pazar günü lapa lapa kar yağışı beklenen şehirler açıklandı. İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı? Pazar günü hangi illere kar yağacak? İşte yanıtı...
Tokat
Sivas
Gümüşhane
Erzincan
Bayburt
Erzurum
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı
Meteoroloji tahmin haritasına göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.