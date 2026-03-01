Meteoroloji uyardı! 2 Mart’ta bu 10 şehre kar yağacak

Meteoroloji’nin yayınladığı haritayla yarın kar yağacak iller belli oldu. 2 Mart Pazar günü lapa lapa kar yağışı beklenen şehirler açıklandı. İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı? Pazar günü hangi illere kar yağacak? İşte yanıtı...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji uyardı! 2 Mart’ta bu 10 şehre kar yağacak - Resim: 1

Tokat

1 11
Meteoroloji uyardı! 2 Mart’ta bu 10 şehre kar yağacak - Resim: 2

Sivas

2 11
Meteoroloji uyardı! 2 Mart’ta bu 10 şehre kar yağacak - Resim: 3

Gümüşhane

3 11
Meteoroloji uyardı! 2 Mart’ta bu 10 şehre kar yağacak - Resim: 4

Erzincan

4 11
Meteoroloji uyardı! 2 Mart’ta bu 10 şehre kar yağacak - Resim: 5

Bayburt

5 11
Meteoroloji uyardı! 2 Mart’ta bu 10 şehre kar yağacak - Resim: 6

Erzurum

6 11
Meteoroloji uyardı! 2 Mart’ta bu 10 şehre kar yağacak - Resim: 7

Ardahan

7 11
Meteoroloji uyardı! 2 Mart’ta bu 10 şehre kar yağacak - Resim: 8

Kars

8 11
Meteoroloji uyardı! 2 Mart’ta bu 10 şehre kar yağacak - Resim: 9

Iğdır

9 11
Meteoroloji uyardı! 2 Mart’ta bu 10 şehre kar yağacak - Resim: 10

Ağrı

10 11
Meteoroloji uyardı! 2 Mart’ta bu 10 şehre kar yağacak - Resim: 11

Meteoroloji tahmin haritasına göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

11 11
Hava durumu kar yağacak mı kar yağışı meteoroloji