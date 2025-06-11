Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Haziran 2025 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, 22 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, 18 ilde sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşacağı öngörülüyor.

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 1

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi, Bolu’nun doğusu ile Karabük ve Kastamonu’nun güney kesimleriyle Antalya’nın batısının iç bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 2

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın genel olarak kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak Marmara’nın güney ve batısı, Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 3

Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Genel olarak parçalı ve az bulutlu geçecek.

İstanbul: 19°C / 28°C
Edirne: 18°C / 34°C

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 4

Kırklareli: 18°C / 30°C
Balıkesir: 16°C / 31°C

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 5

EGE
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri parçalı bulutlu.

İzmir: 21°C / 35°C
Manisa: 20°C / 36°C

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 6

Uşak: 15°C / 33°C
Afyonkarahisar: 14°C / 31°C

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 7


AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu. Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Toroslar çevresi yerel sağanak yağışlı.

Antalya: 24°C / 31°C
Adana: 20°C / 35°C

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 8

Isparta: 16°C / 33°C
Hatay: 22°C / 32°C

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 9

İÇ ANADOLU
Genel olarak parçalı ve az bulutlu.

Ankara: 18°C / 32°C
Eskişehir: 17°C / 33°C

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 10

Konya: 19°C / 32°C
Nevşehir: 13°C / 29°C

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık.

Şanlıurfa: 26°C / 39°C
Diyarbakır: 19°C / 38°C

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 12

Gaziantep: 22°C / 36°C
Mardin: 25°C / 35°C

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 13

BATI KARADENİZ
Doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.

Kastamonu: 12°C / 29°C

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 14

Zonguldak: 17°C / 25°C
Sinop: 18°C / 29°C

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 15


ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde yerel sağanak yağış bekleniyor.

Samsun: 19°C / 26°C
Trabzon: 18°C / 23°C

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 16

Rize: 19°C / 26°C
Amasya: 15°C / 32°C

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 17

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel olarak yerel sağanak yağışlı.

Erzurum: 9°C / 25°C
Kars: 7°C / 25°C

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 18

Van: 12°C / 23°C
Malatya: 18°C / 35°C

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Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor - Resim: 19

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

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sağanak yağış sıcaklık rekoru