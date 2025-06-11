Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Haziran 2025 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, 22 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, 18 ilde sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşacağı öngörülüyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi, Bolu’nun doğusu ile Karabük ve Kastamonu’nun güney kesimleriyle Antalya’nın batısının iç bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın genel olarak kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak Marmara’nın güney ve batısı, Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Genel olarak parçalı ve az bulutlu geçecek.
İstanbul: 19°C / 28°C
Edirne: 18°C / 34°C
Kırklareli: 18°C / 30°C
Balıkesir: 16°C / 31°C
EGE
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri parçalı bulutlu.
İzmir: 21°C / 35°C
Manisa: 20°C / 36°C
Uşak: 15°C / 33°C
Afyonkarahisar: 14°C / 31°C
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu. Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Toroslar çevresi yerel sağanak yağışlı.
Antalya: 24°C / 31°C
Adana: 20°C / 35°C
Isparta: 16°C / 33°C
Hatay: 22°C / 32°C
İÇ ANADOLU
Genel olarak parçalı ve az bulutlu.
Ankara: 18°C / 32°C
Eskişehir: 17°C / 33°C
Konya: 19°C / 32°C
Nevşehir: 13°C / 29°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık.
Şanlıurfa: 26°C / 39°C
Diyarbakır: 19°C / 38°C
Gaziantep: 22°C / 36°C
Mardin: 25°C / 35°C
BATI KARADENİZ
Doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.
Kastamonu: 12°C / 29°C
Zonguldak: 17°C / 25°C
Sinop: 18°C / 29°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde yerel sağanak yağış bekleniyor.
Samsun: 19°C / 26°C
Trabzon: 18°C / 23°C
Rize: 19°C / 26°C
Amasya: 15°C / 32°C
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel olarak yerel sağanak yağışlı.
Erzurum: 9°C / 25°C
Kars: 7°C / 25°C
Van: 12°C / 23°C
Malatya: 18°C / 35°C
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.