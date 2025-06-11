Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi, Bolu’nun doğusu ile Karabük ve Kastamonu’nun güney kesimleriyle Antalya’nın batısının iç bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.