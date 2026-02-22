Meteoroloji uyardı: 22 Şubat’ta sıcaklık düşüyor, birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 Şubat 2026 tarihli hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir yağışlı sistem etkili olacak.

Marmara, Ege (Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeybatısında yağış bekleniyor. Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş çevreleri ile Van’ın kuzey ilçelerinde de karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana’nın doğusu, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sel ve su baskını riskine karşı uyarı yapıldı.

Rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden 40 ila 60 kilometre saat hızla esmesi ve yer yer fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

MARMARA

İstanbul’da hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacak.

Marmara genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı olacak.

Bursa’da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yalova’da yerel kuvvetli yağış görülecek.

Rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek.

EGE

Ege bölgesinde (Manisa hariç) çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Afyonkarahisar 7 derece ve sağanak yağışlı.

Aydın 16 derece ve aralıklı sağanak yağışlı.

İzmir 15 derece ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Muğla 13 derece ve aralıklı yağışlı.

Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.

AKDENİZ

Akdeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Batı Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Adana 19 derece, aralıklı sağanak yağışlı.

Antalya 18 derece, çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

Hatay 18 derece, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.

Isparta 11 derece, aralıklı yağmurlu.

Doğu Akdeniz’de toz taşınımı görülecek.

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Aralıklı yağmur ve sağanak görülecek. Kuzey kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Ankara 6 derece, aralıklı yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmur.

Eskişehir 4 derece, sağanak yağışlı.

Konya 12 derece, aralıklı yağmurlu.

Sivas 7 derece, yağmur ve karla karışık yağmur.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.

BATI KARADENİZ

Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde karla karışık yağmur görülecek.

Bolu 5 derece, yüksekleri kar yağışlı.

Düzce 9 derece, sağanak yağışlı.

Sinop 14 derece, parçalı bulutlu.

Zonguldak 10 derece, aralıklı sağanak yağışlı.

Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Amasya 14 derece, sağanak yağışlı.

Rize 15 derece, aralıklı yağmurlu.

Samsun 13 derece, sağanak yağışlı.

Trabzon 14 derece, aralıklı yağmurlu.

İç kesimlerde buzlanma ve don riski var. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

DOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş ve Van’ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Erzurum 7 derece, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Kars 6 derece, parçalı bulutlu.

Malatya 15 derece, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.

Van 11 derece, kuzey ilçeleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

Çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren Gaziantep ve Siirt çevrelerinde aralıklı yağmur görülecek.

Diyarbakır 17 derece, parçalı bulutlu.

Gaziantep 14 derece, parçalı bulutlu.

Siirt 17 derece, öğleden sonra aralıklı yağmurlu.

Şanlıurfa 17 derece, parçalı bulutlu.

Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

22 Şubat Pazar günü Türkiye genelinde kuvvetli yağış, yer yer kar ve fırtına etkili olacak. Meteoroloji’nin uyarılarına göre özellikle kuvvetli yağış, rüzgar, buzlanma, çığ ve toz taşınımına karşı tedbirli olunması gerekiyor.