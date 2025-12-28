Meteoroloji uyardı! 29 Aralık’ta bu 12 şehre sağanak yağmur geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Aralık Pazartesi günü için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul dahil 12 şehirde kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalı..
Türkiye’nin pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı şehirlerde yağmurun devam edeceğini duyurdu. 29 Aralık 2025 Pazartesi günü için yapılan değerlendirmede, sağanak yağışların özellikle Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu’nun bazı kentlerinde etkili olacağı belirtildi.
Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte sel ve su baskını riskine karşı uyarıda bulunarak vatandaşların tedbirli davranmasını istedi. Yağış anında rüzgarın zaman zaman kuvvetlenebileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği aktarıldı.
29 ARALIK’TA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN ŞEHİRLER
İstanbul
Yalova
Bursa
Sinop
Samsun
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Osmaniye
Gaziantep
Kilis
Meteoroloji, hava durumunun ani değişiklik gösterebileceğine dikkat çekerek, vatandaşların güncel uyarıları takip etmelerini önerdi.