Meteoroloji uyardı! 29 Aralık’ta bu 12 şehre sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Aralık Pazartesi günü için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul dahil 12 şehirde kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalı..

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye’nin pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı şehirlerde yağmurun devam edeceğini duyurdu. 29 Aralık 2025 Pazartesi günü için yapılan değerlendirmede, sağanak yağışların özellikle Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu’nun bazı kentlerinde etkili olacağı belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte sel ve su baskını riskine karşı uyarıda bulunarak vatandaşların tedbirli davranmasını istedi. Yağış anında rüzgarın zaman zaman kuvvetlenebileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği aktarıldı.

Meteoroloji uyardı! 29 Aralık’ta bu 12 şehre sağanak yağmur geliyor - Resim : 1

29 ARALIK’TA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN ŞEHİRLER

İstanbul
Yalova
Bursa
Sinop
Samsun
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Osmaniye
Gaziantep
Kilis

Meteoroloji, hava durumunun ani değişiklik gösterebileceğine dikkat çekerek, vatandaşların güncel uyarıları takip etmelerini önerdi.

sağanak istanbul Hava durumu sağanak yağış
