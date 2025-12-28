Meteoroloji uyardı! 29 Aralık’ta bu 12 şehre sağanak yağmur geliyor

Türkiye’nin pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı şehirlerde yağmurun devam edeceğini duyurdu. 29 Aralık 2025 Pazartesi günü için yapılan değerlendirmede, sağanak yağışların özellikle Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu’nun bazı kentlerinde etkili olacağı belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte sel ve su baskını riskine karşı uyarıda bulunarak vatandaşların tedbirli davranmasını istedi. Yağış anında rüzgarın zaman zaman kuvvetlenebileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği aktarıldı.

29 ARALIK’TA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN ŞEHİRLER

İstanbul

Yalova

Bursa

Sinop

Samsun

Ordu

Giresun

Trabzon

Rize

Osmaniye

Gaziantep

Kilis

Meteoroloji, hava durumunun ani değişiklik gösterebileceğine dikkat çekerek, vatandaşların güncel uyarıları takip etmelerini önerdi.