Meteoroloji uyardı: 3 büyükşehirde hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, ülke genelindeki yağış durumu ve üç büyükşehirdeki sıcaklık değişimlerine ilişkin verileri paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, kurumun yayınladığı son hava tahmin raporlarını değerlendirdi.
Macit, hem yurt genelindeki yağış rejimine hem de İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanacak sıcaklık değişimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Yapılan değerlendirmelere göre Çarşamba günü Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Karadeniz'in doğu kesimlerinde yağışların sürmesi bekleniyor. Macit, Perşembe ve Cuma günleri ise Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlı havanın etkili olacağını belirtti.
Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Marmara'nın kuzeyinde yağışlar devam ediyor. Yağışlar genellikle iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, kıyılarda yağmur şeklinde olacak. Perşembe ve cuma günü de Karadeniz'in tamamında, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar devam ediyor. Yağışlar kıyılarda yine yağmura dönecek ama iç kesimlerde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Özellikle buzlanma ve don olayı, yağışın geçmesiyle birlikte, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kendini gösteriyor. Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Bir de Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde de çığ tehlikesi devam ediyor. Bu konuda da dikkatli olurlarsa vatandaşlarımızı uyaralım."
Üç büyükşehir özelinde de değerlendirmelerde bulunan Macit, sıcaklıkların batı kesimlerde hafta sonuna kadar artacağını, ancak Pazar gününden itibaren düşüşe geçeceğini bildirdi.
"3 Büyükşehir'de hava sıcaklıkları pazar gününe kadar artacak" diyen Macit, İstanbul, Ankara ve İzmir için beklenen tabloyu şu sözlerle özetledi:
"İstanbul'da sıcaklıklar artıyor. Hava sıcaklıkları önümüzdeki 3 gün boyunca 10-12 derece civarında olacak. İstanbul'da yağmur bekliyoruz. İstanbul'da sıcaklık düşüşü hafta sonu, pazar gününden itibaren bekleniyor. Ankara'da yağış beklemiyoruz ancak sabah saatlerinde hava sıcaklığı, çarşamba günü sabah, eksi 5 dereceye kadar düşüyor. Ama Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca, yine gece sıcaklıkları ile beraber gündüz sıcaklıkları da artış gösterecek. İzmir'de yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı 15-16 dereceye kadar çıkacak. Hava sıcaklıkları pazar gününe kadar, batı kesimlerde 3 büyük şehirde artıyor. Pazar günden itibaren azalış bekliyoruz"