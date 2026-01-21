Meteoroloji uyardı: 3 il için 'Sarı Kod' alarmı! Sağanak yağış o bölgeleri vuracak

MARMARA

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin ise yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bursa: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Edirne: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İstanbul: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu