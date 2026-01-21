Meteoroloji uyardı: 3 il için 'Sarı Kod' alarmı! Sağanak yağış o bölgeleri vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Ocak Çarşamba günlük hava tahmin raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinde ise Karaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
Batı kesimlerde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.
Ege Bölgesi'nde rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu kapsamda İzmir, Aydın ve Muğla için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin ise yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bursa: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Edirne: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Havanın parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Kıyı şeridinde rüzgarın fırtına şeklinde esmesi beklenirken, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis hadisesi görülecek.
Afyonkarahisar: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu
Denizli: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu
İzmir: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Muğla: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Bölgenin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Gece saatlerinde Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak, batısının iç ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.
Adana: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, batısının iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Hatay: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu
Isparta: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçecek bölgede, gece saatlerinde Karaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olacak.
Ankara: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri: 0°C, Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 3°C, Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ riski bulunuyor.
Amasya: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu
Rize: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum: -7°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kars: -7°C, Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 1°C, Parçalı ve çok bulutlu
Van: -3°C, Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek.
Batman: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu
Diyarbakır: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu
Mardin: 2°C, Parçalı ve çok bulutlu