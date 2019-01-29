Meteroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu için çığ ve buzlanma uyarısı yapıldı. Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 920 yerleşim yerinin yolu kapandı

Meteoroloji Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu



Bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis görülecek.



En düşük hava sıcaklığı Muş'ta 2, Van'da 0, Hakkari'de -1 ve Bitlis'te -2 derece ölçüldü.



4 ilde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 920 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.



Van-Bahçesaray yolunda tipiye yakalandıkları için mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.



Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



ulusal.com.tr