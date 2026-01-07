Meteoroloji uyardı! 36 ilde sarı alarm: Fırtına ve karla karışık yağmur kapıda

MARMARA:

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Bursa: 18°C - Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

Çanakkale: 20°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul: 16°C - Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.

Kırklareli: 15°C - Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.