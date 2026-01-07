Meteoroloji uyardı! 36 ilde sarı alarm: Fırtına ve karla karışık yağmur kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ocak Çarşamba hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu ve Mersin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış geçişleri görülecek.
Raporda öne çıkan en kritik detay ise yerel kuvvetli yağış uyarısı oldu. Yağışların bilhassa Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde etkisini artırması bekleniyor. Kurum, olası olumsuzluklara karşı 36 ili sarı kodla uyardı.
FIRTINA VE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT
Sadece yağış değil, rüzgar ve çığ tehlikesi de raporda yerini aldı. Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Doğu bölgelerde ise kış şartları etkisini sürdürüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayları ile birlikte pus ve sis hadiseleri öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.
MARMARA:
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Bursa: 18°C - Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.
Çanakkale: 20°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul: 16°C - Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.
Kırklareli: 15°C - Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.
EGE:
Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğu yükseklerinde ise karla karışık yağmur öngörülüyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülecek.
Afyonkarahisar: 13°C - Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Denizli: 19°C - Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
İzmir: 20°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Muğla: 13°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ:
Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri tahmin ediliyor.
Adana: 19°C - Parçalı bulutlu.
Antalya: 18°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hatay: 13°C - Parçalı ve çok bulutlu.
Isparta: 10°C - Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU:
Bölgenin kuzeybatısında sabah, genelinde ise gece saatlerinde yağmur bekleniyor. Kuzeybatı yükseklerinde yağışlar karla karışık yağmura dönecek.
Ankara: 13°C - Çok bulutlu, sabah kuzey kesimleri, gece il geneli yağmurlu.
Eskişehir: 13°C - Çok bulutlu, sabah ve gece yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
Kayseri: 9°C - Parçalı bulutlu.
Konya: 16°C - Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu.
BATI KARADENİZ:
Bölgenin batısı ve Kastamonu çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur tahmin ediliyor.
Bolu: 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
Düzce: 20°C - Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.
Sinop: 17°C - Parçalı ve çok bulutlu.
Zonguldak: 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ:
Parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don ve sis hadiseleri görülecek. Çığ riski sürüyor.
Amasya: 11°C - Parçalı ve çok bulutlu.
Rize: 17°C - Parçalı ve çok bulutlu.
Samsun: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu.
Trabzon: 17°C - Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU:
Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Eğimli yamaçlarda çığ riski devam ediyor.
Erzurum: 0°C - Parçalı bulutlu.
Kars: 1°C - Parçalı bulutlu.
Malatya: 0°C - Parçalı bulutlu.
Van: 5°C - Parçalı bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU:
Parçalı bulutlu geçecek bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
Batman: 4°C - Parçalı bulutlu.
Diyarbakır: 1°C - Parçalı bulutlu.
Gaziantep: 11°C - Parçalı bulutlu.
Mardin: 13°C - Parçalı bulutlu
MGM'nin sarı kodlu uyarı verdiği iller şu şekilde:
Afyonkarahisar
Ağrı
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bingöl
Bitlis
Bursa
Çanakkale
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Erzincan
Erzurum
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
İzmir
Kars
Kırklareli
Kütahya
Manisa
Muğla
Muş
Rize
Siirt
Tekirdağ
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Bayburt
Batman
Şırnak
Ardahan
Iğdır