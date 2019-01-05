Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.



Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden orta ve yer yer kuvvetli esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 3, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 3, Ardahan ile Ağrı'da 2 ve Kars'ta 1 derece kaydedildi.



Günün en yüksek hava sıcaklığının Erzincan'da 8, Erzurum'da 5, Iğdır ile Kars'ta 4 ve Ağrı ile Ardahan'da 3 derece olması öngörülüyor.



Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı Ardahan'da 28, Ağrı'da 18, Erzurum'da 17, Kars'ta 12, kayak merkezlerinden Palandöken'de 78, Sarıkamış'ta 72, Ergan'da 52, Konaklı'da 46, Yalnızçam'da 32 santimetre olarak ölçüldü.