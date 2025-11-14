Meteoroloji uyardı! 5 şehirde bu gece toz taşınımı bekleniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı illerde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu akşam ve gece saatlerinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde toz taşınımı öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada vatandaşların hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.