Meteoroloji uyardı! 5 şehirde bu gece toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin’de akşam ve gece saatlerinde toz taşınımı beklendiğini duyurdu. Görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş uyarısı yapıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı illerde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu akşam ve gece saatlerinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde toz taşınımı öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada vatandaşların hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Altında beklenti yükseldi! İslam Memiş gram altın fiyatı için 8 bin TL tahmini verdiAltında beklenti yükseldi! İslam Memiş gram altın fiyatı için 8 bin TL tahmini verdiEkonomi
CHP, İBB iddianamesindeki gizli tanık ifadeleri için savcıları HSK’ya şikâyet ettiCHP, İBB iddianamesindeki gizli tanık ifadeleri için savcıları HSK’ya şikâyet ettiSiyaset
Adana’da faciadan dönüldü! 4 öğretmenin öldüğü yola bir kez daha kaya parçası düştüAdana’da faciadan dönüldü! 4 öğretmenin öldüğü yola bir kez daha kaya parçası düştüYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

toz taşınımı meteoroloji Hava durumu
