Meteoroloji uyardı! 5 şehirde bu gece toz taşınımı bekleniyor
Meteoroloji, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin’de akşam ve gece saatlerinde toz taşınımı beklendiğini duyurdu. Görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş uyarısı yapıldı.
Yayınlanma:
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı illerde toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu akşam ve gece saatlerinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde toz taşınımı öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada vatandaşların hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı