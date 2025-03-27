Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 29 Mart 2025 Cumartesi günü için şimşekli ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Ramazan Bayramı öncesinde hava koşullarının nasıl olacağı merak edilirken, sıcaklık değişimlerinin ani şekilde yaşanması dikkat çekiyor.
Son günlerde hava durumundaki dengesizlikler nedeniyle, bir hafta yağışlı diğer hafta güneşli hava hakim olurken, bayram öncesinde hava şartları daha da önem kazandı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre, 29 Mart’ta bazı şehirlerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
İstanbul
Kocaeli
Bolu
Düzce
Sakarya
Bilecik
Yalova
Bursa
Balıkesir
Çanakkale
Eskişehir
Kütahya
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla
Burdur
Denizli
Isparta
Afyonkarahisar
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Bartın
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Kastamonu
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