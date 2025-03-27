Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 29 Mart 2025 Cumartesi günü için şimşekli ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 1

Ramazan Bayramı öncesinde hava koşullarının nasıl olacağı merak edilirken, sıcaklık değişimlerinin ani şekilde yaşanması dikkat çekiyor.

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 2

Son günlerde hava durumundaki dengesizlikler nedeniyle, bir hafta yağışlı diğer hafta güneşli hava hakim olurken, bayram öncesinde hava şartları daha da önem kazandı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre, 29 Mart’ta bazı şehirlerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 3

Edirne

Kırklareli

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 4

Tekirdağ

İstanbul

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 5

Kocaeli

Bolu

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Düzce

Sakarya

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Bilecik

Yalova

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Bursa

Balıkesir

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Çanakkale

Eskişehir

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Kütahya

Manisa

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İzmir

Aydın

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Muğla

Burdur

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Denizli

Isparta

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 14

Afyonkarahisar

Zonguldak

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 15

Bartın

Karabük

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 16

Kastamonu

Çankırı

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 17

Ankara

Antalya

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 18

Niğde

Kayseri

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 19

Sivas

Hatay

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 20

Kilis

Gaziantep

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Kahramanmaraş

Osmaniye

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 22

Adıyaman

Malatya

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 23

Elazığ

Tunceli

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 24

Erzincan

Sivas

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 25

Erzincan

Sivas

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 26

Şırnak

Siirt

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 27

Batman

Diyarbakır

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Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! - Resim: 28

Bingöl

Iğdır

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Hava durumu sağanak