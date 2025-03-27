Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor!

Son günlerde hava durumundaki dengesizlikler nedeniyle, bir hafta yağışlı diğer hafta güneşli hava hakim olurken, bayram öncesinde hava şartları daha da önem kazandı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre, 29 Mart’ta bazı şehirlerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.