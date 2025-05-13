Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor!

Mayıs ayıyla birlikte beklenen sıcak ve güneşli hava, yerini soğuk ve yağışlı günlere bıraktı. Baharın gelmesiyle birlikte mevsim normallerine dönmesi beklenen hava sıcaklıkları bir türlü artış göstermedi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Mayıs Çarşamba günü 56 şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 2

Yazdan kalma günlerin ardından sıcak havaya aldananlar dikkatli olmalı! Son günlerde yaşanan güneşli havalar kısa sürdü, MGM’nin son tahminlerine göre yurdun büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altına giriyor.

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 3

14 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla çok sayıda ilde kuvvetli yağış görülecek:

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 4

Adana

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 5

Adıyaman

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 6

Afyonkarahisar

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 7

Ağrı

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 8

Aksaray

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 9

Amasya

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 10

Ankara

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 11

Antalya

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 12

Ardahan

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 13

Artvin

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 14

Batman

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 15

Bolu

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 16

Bayburt

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 17

Bingöl

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 18

Bitlis

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 19

Burdur

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 20

Çankırı

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 21

Çorum

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 22

Denizli

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 23

Diyarbakır

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 24

Elazığ

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 25

Erzincan

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 26

Erzurum

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 27

Eskişehir

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 28

Gaziantep

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 29

Giresun

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 30

Gümüşhane

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 31

Hatay

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 32

Isparta

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 33

Karabük

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 34

Karaman

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 35

Kahramanmaraş

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 36

Kastamonu

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 37

Kayseri

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 38

Kilis

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 39

Kırıkkale

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 40

Kırşehir

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 41

Konya

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 42

Malatya

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 43

Mardin

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 44

Mersin

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 45

Muş

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 46

Nevşehir

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 47

Niğde

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 48

Ordu

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 49

Osmaniye

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 50

Rize

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 51

Samsun

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 52

Siirt

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 53

Sivas

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 54

Şanlıurfa

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 55

Tokat

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 56

Trabzon

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 57

Tunceli

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 58

Yozgat

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 59

Zonguldak

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Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! - Resim: 60
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