Meteoroloji uyardı: 56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor!
Mayıs ayıyla birlikte beklenen sıcak ve güneşli hava, yerini soğuk ve yağışlı günlere bıraktı. Baharın gelmesiyle birlikte mevsim normallerine dönmesi beklenen hava sıcaklıkları bir türlü artış göstermedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Mayıs Çarşamba günü 56 şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Yazdan kalma günlerin ardından sıcak havaya aldananlar dikkatli olmalı! Son günlerde yaşanan güneşli havalar kısa sürdü, MGM’nin son tahminlerine göre yurdun büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altına giriyor.
14 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla çok sayıda ilde kuvvetli yağış görülecek:
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Batman
Bolu
Bayburt
Bingöl
Bitlis
Burdur
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hatay
Isparta
Karabük
Karaman
Kahramanmaraş
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırşehir
Konya
Malatya
Mardin
Mersin
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Samsun
Siirt
Sivas
Şanlıurfa
Tokat
Trabzon
Tunceli
Yozgat
Zonguldak