METEOROLOJİ UYARDI! 65 ilde sağanak şiddetleniyor: Kar ve fırtına günlerce etkili olacak

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor. Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde yağışların kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.