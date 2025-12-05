METEOROLOJİ UYARDI! 65 ilde sağanak şiddetleniyor: Kar ve fırtına günlerce etkili olacak
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre 65 ilde sağanak yağışların etkisi artıyor. Hafta sonu birçok bölgede kuvvetli yağış ve kar beklenirken, özellikle Antalya ve Muğla çevrelerinde şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.
SAĞANAK YURT GENELİNDE ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinde sağanak yağışlar etkisini artıracak. Birçok bölgede hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışlı havanın yer yer kuvvetli seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı ve turuncu kod uyarısı yaparken 65 ilde sağanak yağış bekleniyor. AKOM, İstanbul'da hafta sonu beklenen soğuk hava ve sağanağa karşı uyarıda bulundu
Antalya, İzmir, Aydın, Isparta ve Burdur için sarı; Muğla için turuncu kodlu sağanak uyarısı yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren Antalya ve Muğla'nın tamamında, İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde, Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor. Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde yağışların kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Yağışların Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güneyinde kuvvetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Öte yandan hafta sonu itibarıyla Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Bayburt ve Erzincan illerinde kar yağışının şiddetini artırması bekleniyor.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
AKOM, İstanbul’da hafta sonu etkili olması beklenen soğuk hava ve sağanak yağış için uyarı yayımladı. İstanbul’un Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği belirtildi.
Hafta boyunca 16–19 derece aralığında seyreden sıcaklıkların yarın geceden itibaren düşeceği, 10 derece civarına gerilemesinin beklendiği açıklandı. Kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.
AKOM’a göre yağışlar pazar günü saat 10.00’dan itibaren kent genelinde etkisini artıracak. Aralıklarla esecek fırtınayla birlikte pazartesi sabahına kadar yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Fırtına ve sağanağın ağaç devrilmeleri, çatı uçması, su baskınları ve yollarda göllenmelere neden olabileceği uyarısı yapıldı.